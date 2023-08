Tom Wellner, Martine Irman et Jaqui Parchment nommés au Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario





TORONTO, le 28 août 2023 /CNW/ - Steve McGirr, président du conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, est heureux d'annoncer la nomination au conseil de Tom Wellner, de Martine Irman et de Jaqui Parchment. M. Wellner et Mme Irman se joindront au Conseil en septembre 2023, et Mme Parchment, en janvier 2025.

M. Wellner est un dirigeant d'entreprise très expérimenté qui occupe actuellement le poste de président et chef de la direction de Revera Inc. Il compte plus de 30 ans d'expérience mondiale dans les domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et des services de santé, et il a dirigé plusieurs organisations, dont les activités d'Eli Lilly en Allemagne, LifeLabs/ CML Healthcare et Therapure Biopharma. Il siège actuellement au conseil d'Andlauer Health Group et a déjà siégé aux conseils de FreshBooks et de Novadaq Technologies et a été conseiller pour Lumira Capital. M. Wellner est titulaire d'un baccalauréat ès sciences spécialisé en sciences de la vie de l'Université Queen's et il détient le titre IAS.A de l'Institut des administrateurs de sociétés.

Mme Irman est une cadre financière chevronnée comptant plus de 30 années d'expérience dans le domaine des services financiers. Jusqu'à récemment, elle était vice-présidente principale du Groupe Banque TD et vice-présidente et chef, Services bancaires aux entreprises à l'échelle mondiale, à Valeurs mobilières TD. Elle est également une administratrice expérimentée et siège actuellement aux conseils du Groupe TMX, de la First National Financial Corporation, de Plan International Canada et de la St. Michael's Hospital Foundation. Mme Irman est titulaire d'un baccalauréat ès arts en économie et en études financières de l'Université de Western Ontario, elle détient le titre IAS.A de l'Institut des administrateurs de sociétés et a obtenu le titre d'administrateur accrédité du Advanced Management Program de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.

Mme Parchment est une cadre supérieure du milieu des affaires comptant plus de 35 années d'expérience, dont la plus récente à titre de chef de la direction de Mercer Canada. Auparavant, elle a été responsable des activités de placement de Mercer Canada. Au cours de sa carrière, elle a conseillé un large éventail de conseils d'administration et d'employeurs sur des questions touchant les régimes de retraite, les placements et le capital humain. Elle siège actuellement aux conseils du Comité olympique canadien et de la BlackNorth Initiative, et a également siégé au conseil du Conseil canadien des affaires. Mme Parchment est titulaire d'un baccalauréat en mathématiques et en actuariat de l'Université de Waterloo et a obtenu les titres d'analyste financière agréée et d'analyste financière agréée de la Society of Actuaries.

La Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (FEO) et le gouvernement de l'Ontario agissent conjointement comme répondants du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Les répondants du régime nomment chacun cinq membres au conseil et ils choisissent ensemble une onzième personne qui agira à titre de président. M. Wellner a été nommé par le gouvernement de l'Ontario, et Mmes Irman et Parchment ont toutes deux été nommées par la FEO.

À propos du RREO

Le RREO est un investisseur mondial dont l'actif net s'élevait à 249,8 milliards de dollars au 30 juin 2023. Il investit dans plus de 50 pays dans un vaste éventail d'actifs, qui comprend des titres de sociétés ouvertes et fermées, des titres à revenu fixe, des titres de créance, des marchandises, des ressources naturelles, des infrastructures, des biens immobiliers et des actions de croissance, afin d'offrir un revenu de retraite à 336 000 participants actifs et retraités.

Grâce à nos bureaux à Toronto, à Londres, à Hong Kong, à Singapour, à Mumbai et à San Francisco, nous pouvons compter sur plus de 400 professionnels en placement qui apportent une expertise approfondie dans les secteurs allant de l'agriculture à l'intelligence artificielle. Notre régime de retraite à prestations définies est pleinement capitalisé et a réalisé un taux de rendement net total annuel de 9,4 % depuis sa création en 1990. Le RREO n'investit pas seulement pour obtenir un rendement, il cherche aussi à façonner un meilleur avenir pour les enseignantes et les enseignants qu'il sert, les entreprises qu'il soutient et le monde dans lequel nous vivons. Pour en savoir plus, visitez otpp.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Relations avec les médias

Dan Madge

Téléphone : +1 416 419-1437

Courriel : [email protected]

SOURCE Ontario Teachers'' Pension Plan

28 août 2023 à 13:47

Communiqué envoyé leet diffusé par :