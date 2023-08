Avis aux médias - Formation en recherche et sauvetage

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route d'une période de travaux intensifs entraînant des fermetures complètes et partielles sur l'autoroute 13, en direction nord, du 2 au 4 septembre. Ces travaux visent...

Le Canada possède l'un des domaines de responsabilité en recherche et sauvetage les plus diversifiés, les plus vastes et les plus difficiles au monde. Un système efficace de recherche et sauvetage dépend en grande partie de l'intervention rapide des...