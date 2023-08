Les collèges publics de l'Ontario augmentent les salaires du personnel de soutien à temps plein

MTL Cannabis Corp. (« MTL » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a déposé les états financiers pour les périodes de trois mois se terminant le 30 juin 2023 et 2022 pour sa filiale en propriété exclusive Montréal Cannabis Médical Inc....

L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Novo Resources Corp. Symbole TSX : NVO.WT Les titres : Non Motif : En attente de radiation Heure de la suspension (HE) : 12 h 00 L'OCRI peut prendre la décision de suspendre (ou...

Le Conseil des employeurs des collèges (CEC) et le personnel de soutien à temps plein des CAAT affilié au SEFPO ont conclu un accord sur l'augmentation des salaires et des avantages sociaux. Les parties se sont rencontrées le vendredi 25 aout pour...

L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : VSBLTY Groupe Technologies Corp. Symbole CSE : VSBY.WT Les titres : Non Motif : En attente de radiation Heure de la suspension (HE) : 12 h 00 L'OCRI peut prendre la décision de...