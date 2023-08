Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique investissent dans la station de correspondance de l'avenue Montrose à Abbotsford





ABBOTSFORD, BC, le 28 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, John Aldag, député de Cloverdale--Langley City, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, et Erinn Pinkerton, présidente?directrice générale de BC Transit, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 8,4 millions de dollars pour assurer la modernisation de la station de correspondance de l'avenue Montrose, dans la ville d'Abbotsford.

Le financement du projet permettra la mise à niveau de la station de correspondance située sur l'avenue Montrose, dans le centre-ville d'Abbotsford. La station de correspondance est nécessaire pour créer le réseau de transport en commun du futur (Transit Future Network) à Abbotsford et dans les régions avoisinantes. En outre, une fois achevée, la station de correspondance de l'avenue Montrose comprendra l'aménagement d'une dizaine de zones d'arrêt pour autobus, des abribus, de nouveaux casiers et supports à bicyclettes, des commodités pour cyclistes et des toilettes pour les chauffeurs d'autobus. Des améliorations seront également apportées à l'infrastructure piétonne et routière.

Le transport collectif est essentiel à la création d'une croissance économique durable et de collectivités plus inclusives.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Alors que les besoins en matière de transport collectif augmentent, notre gouvernement continuera à soutenir des services de transport en commun modernes et fiables pour l'ensemble de la population canadienne. Cet investissement améliorera le transport en commun dans la région d'Abbotsford et contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre. »

John Aldag, député de Cloverdale--Langley City, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement est un autre excellent exemple de l'engagement commun de la province, du gouvernement fédéral et de BC Transit à améliorer le transport collectif et à offrir à la population des options de déplacement plus écologiques et plus abordables. La mise à niveau et la modernisation de nos stations de correspondance pour répondre à la croissance sont l'un des nombreux moyens d'attirer de nouveaux usagers et de construire un réseau de transport en commun de classe mondiale qui répondra aux besoins de nos collectivités maintenant et dans l'avenir. »

L'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

« Des abribus modernes, des trottoirs accessibles, un meilleur éclairage et des casiers à vélos sont quelques-unes des choses que les usagers du transport en commun pourront apprécier. La station de correspondance de l'avenue Montrose répondra mieux aux besoins de la collectivité d'Abbotsford, et nous sommes heureux qu'elle permette également l'expansion future des services afin de soutenir la région de la vallée du Fraser en pleine croissance. Ce projet a été rendu possible grâce à la collaboration des divers ordres de gouvernement, et je remercie les personnes qui ont contribué à faire avancer ce projet. »

Erinn Pinkerton, présidente-directrice générale de BC Transit

« La ville d'Abbotsford est reconnaissante envers le gouvernement du Canada, la province de la Colombie-Britannique et BC Transit d'avoir investi dans ces services de soutien au transport en commun dont la ville d'Abbotsford avait besoin. Le transport en commun joue un rôle essentiel en permettant aux résidents et aux visiteurs d'Abbotsford de se déplacer dans notre ville et de maintenir son rôle de plaque tournante culturelle et économique de la vallée du Fraser. Non seulement la nouvelle station de correspondance de l'avenue Montrose disposera de toutes les commodités habituelles, telles que l'éclairage public, les bancs, les abris, les casiers à vélos et une meilleure accessibilité grâce à des trottoirs plus larges, mais elle soutiendra également le futur réseau de transport en commun de la ville entre le centre commercial Highstreet et l'Université de la vallée du Fraser, améliorant ainsi les liaisons dans l'ensemble de la collectivité. »

Ross Siemens, maire d'Abbotsford

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 3 370 966 $ dans ce projet, tandis que le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 3 370 966 $ et BC Transit contribue à hauteur de 1 685 482 $.

investit 3 370 966 $ dans ce projet, tandis que le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 3 370 966 $ et BC Transit contribue à hauteur de 1 685 482 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructure de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructure de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet vise à soutenir la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements ciblant les transports en commun aident les Canadiens à se rendre à leur destination, créent de nouveaux emplois dans le secteur de la fabrication et de la construction et réduisent la pollution tout en rendant la vie plus abordable.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 54 projets d'infrastructure ou groupes de projets relevant du volet Infrastructures de transport en commun ont été financés en Colombie-Britannique grâce à une contribution fédérale totale de plus de 2,5 milliards de dollars et à une contribution provinciale totale de plus de 3,8 milliards de dollars.

Le gouvernement du Canada investit 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans le transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de 3 milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

investit 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans le transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de 3 milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans les projets de transport en commun partout au pays, fournissant ainsi aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans les projets de transport en commun partout au pays, fournissant ainsi aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres.

