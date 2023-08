Sinovac annonce un changement au niveau du représentant légal de Sinovac Pékin





Sinovac Biotech Ltd. (NASDAQ : SVA) (« SINOVAC » ou la « Société « ), l'un des principaux fournisseurs de produits biopharmaceutiques en Chine, a aujourd'hui annoncé que la filiale de la Société, Sinovac Biotech Co., Ltd. (« Sinovac Pékin »), a changé de représentant légal. La personne en charge est désormais M. Weidong Yin, président du conseil d'administration, directeur et PDG.

L'Administration du Bureau de régulation des marchés du district de Haidian à Pékin a informé Sinovac Pékin qu'une modification de l'actionnaire minoritaire et du représentant légal de Sinovac Pékin s'était produite, conformément à l'avis d'assistance de l'exécution du verdict du tribunal, à l'ordonnance d'exécution du verdict et au jugement sur consentement relatif à l'accord de médiation civile conclu par le tribunal populaire du district de Zhangdian, dans la ville de Zibo, au sein de la province du Shandong. En conséquence, Sinovac Hong Kong et Shandong Sinobioway détiennent chacune respectivement 73,09 % et 26,91 % des participations de Sinovac Pékin. M. Weidong Yin a été nommé représentant légal et président du conseil d'administration de Sinovac Pékin. L'Administration du Bureau de régulation des marchés du district de Haidian à Pékin a délivré une licence commerciale mise à jour en date du 25 août 2023 à Sinovac Pékin.

À propos de SINOVAC

Sinovac Biotech Ltd. (SINOVAC) est une société biopharmaceutique basée en Chine qui se concentre sur la R&D, la fabrication et la mise sur le marché de vaccins qui protègent contre les maladies infectieuses humaines.

Le portefeuille de produits de SINOVAC comprend des vaccins contre la COVID-19, la maladie pieds-mains-bouche (HFMD) à infection par entérovirus 71 (EV71), l'hépatite A, la varicelle, la grippe, la poliomyélite, les infections à pneumocoques, les oreillons, etc.

L'utilisation du vaccin contre la COVID-19, CoronaVac®, a été approuvée dans plus de 60 pays et régions du monde. Healive®, le vaccin contre l'hépatite A, a répondu aux exigences de préqualification de l'OMS en 2017. Le vaccin EV71, Inlive®, est un vaccin innovant relevant des « produits biologiques préventifs de catégorie 1 », mis sur le marché chinois en 2016. En 2022, le vaccin inactivé contre le poliovirus à souches Sabin (sIPV) et le vaccin contre la varicelle de SINOVAC ont été préqualifiés par l'OMS.

SINOVAC a été la première entreprise à recevoir une approbation pour son vaccin contre la grippe H1N1, Panflu.1®, qui a approvisionné la campagne vaccinale et le programme de réserve du gouvernement chinois. La Société est également l'unique fournisseur du vaccin contre la grippe pandémique H5N1, Panflu®, dans le cadre du programme de réserve du gouvernement chinois.

SINOVAC se consacre sans relâche au développement de son portefeuille de projets, avec notamment, sans toutefois s'y limiter, de nouvelles technologies, de nouveaux vaccins ainsi que d'autres produits biomédicaux. Nous explorerons constamment les opportunités d'expansion stratégique dans le monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la Société à l'adresse www.sinovac.com.

Ce communiqué de presse peut contenir certaines déclarations qui ne constituent pas des descriptions de faits historiques, mais qui sont des déclarations prospectives. Ces déclarations sont faites dans le cadre des dispositions de la « sphère de sécurité » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des terminologies telles que « sera », « s'attend à », « anticipe », « futur », « a l'intention de », « planifie », « croit », « estime » et des déclarations similaires. Les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans ces déclarations. Il convient de noter en particulier que l'issue de tout litige est incertaine et que la Société ne peut pas prédire les résultats potentiels d'un litige qu'elle a intenté ou intenté contre elle par d'autres. De plus, le déclenchement d'une « pilule empoisonnée » est presque sans précédent et la Société ne peut pas prédire l'impact sur la Société ou sur le cours de ses actions que provoquera un tel mouvement.

28 août 2023

