Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un soutien important à des chercheurs et à la tenue de projets au sein d'établissements universitaires partout au pays





EDMONTON, AB, le 28 août 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault, se rendra à l'Université de l'Alberta pour annoncer, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et du ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland, un soutien à des chercheurs et à la tenue de projets au sein d'établissements universitaires partout au pays. Cet investissement s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Canada de soutenir les chercheurs de calibre mondial dont les découvertes consolideront et stimuleront l'économie de demain.

Le ministre sera accompagné du président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et président du Comité de coordination de la recherche au Canada, Ted Hewitt, Ph. D., et de la vice-rectrice à la recherche et à l'innovation de l'Université de l'Alberta, Aminah Robinson Fayek, Ph. D. De plus, quatre chercheurs de l'Université de l'Alberta prendront part à l'annonce pour présenter leurs projets financés.

Date : Le mardi 29 août 2023

Heure : 9 h 30 (heure des Rocheuses)

Lieu :

Katz Group Centre for Pharmacy and Health Research

Université de l'Alberta (campus Nord)

87 Avenue et 114 Street, mezzanine du 2e étage

Edmonton (Alberta)

Diffusion en direct : Page Facebook Science canadienne

Les représentants des médias sont invités à communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence ou pour obtenir les renseignements qui leur permettront de participer à la téléconférence.

