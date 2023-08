Avis aux médias - Conférence de presse concernant l'inauguration d'une école primaire à Saint-Lucien





SAINT-LUCIEN, QC, le 28 août 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, et le président de la Commission de l'aménagement du territoire et député de Drummond - Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, procéderont à l'inauguration d'une école primaire à Saint-Lucien.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés de la mairesse de Saint-Lucien, Mme Maryse Collette, du directeur général du Centre de services scolaire des Chênes, M. Lucien Maltais, et de la directrice de l'École des 2 Rivières, Mme France Courtemanche.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 8 heures, le 29 août. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le mardi 29 août 2023 à 10 h 30

Arrivée des médias avant 10 h 15



LIEU : Saint-Lucien





SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

28 août 2023 à 10:14

Communiqué envoyé leet diffusé par :