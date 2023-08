Porter Airlines lance une application mobile





Il est encore plus facile de voler avec Porter.

TORONTO, le 28 août 2023 /CNW/ - Porter Airlines lance une application mobile pour simplifier encore plus l'expérience de voyage de ses passagers.

L'application de Porter est conçue pour améliorer les options en libre-service, ce qui permet aux passagers de mieux contrôler leur itinéraire et d'accéder facilement aux principales fonctionnalités à un seul endroit. Ils ont notamment la possibilité de s'enregistrer, de consulter leur réservation, de sélectionner des sièges, d'ajouter des bagages, de modifier leur vol, de récupérer leur carte d'embarquement et de recevoir des notifications de vol en temps réel.

Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines, explique combien il est important pour la compagnie aérienne, qui compte percer une douzaine de nouveaux marchés dans les prochaines années, de maintenir et de rehausser la facilité de voyager à laquelle sont habitués ses clients. « L'application de Porter améliore les communications et permet aux passagers de prendre le contrôle de leur expérience, au lieu d'attendre de parler à un représentant de l'aéroport ou à un agent du centre d'appels », soutient M. Jackson.

L'application reprend le design graphique classique de Porter, mettant de l'avant le style et le charme bien connus de la compagnie aérienne et la mascotte de la marque, le raton laveur dénommé M. Porter.

L'application peut être téléchargée à partir des boutiques App Store et Google Store . De plus amples renseignements sont disponibles sur le site www.flyporter.com .

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

