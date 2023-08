HOOKII lance Neomow X : la tondeuse à gazon robotisée révolutionnaire avec système de navigation LiDAR SLAM





SHENZHEN, Chine, 28 août 2023 /PRNewswire/ -- Orca Innovation Technology Co, Ltd, un pionnier éminent dans le domaine des dispositifs robotiques intelligents de pointe, a dévoilé sa dernière création - la HOOKII Neomow X , une tondeuse robot révolutionnaire qui vise à redéfinir le paysage de l'entretien des pelouses grâce à la navigation de précision LiDAR SLAM et à des performances remarquables.

« La Neomow X s'est imposée comme le summum de l'entretien automatisé des pelouses. » Selon Rocky, le PDG de Hookii, « La Neomow X incarne notre dévouement inébranlable à l'innovation et à l'excellence. Ses caractéristiques de pointe et sa conception conviviale établissent une nouvelle référence pour les tondeuses robot, offrant une expérience d'entretien du gazon supérieure qui ne manquera pas de captiver notre clientèle. »

La Neomow X représente une fusion complexe de prouesses technologiques et de confort d'utilisation, offrant aux particuliers une solution autonome et efficace pour l'entretien de leurs pelouses. Les principales caractéristiques de la Neomow X sont les suivantes :

La navigation de précision LiDAR SLAM prend en charge la navigation sur les pelouses avec une précision inégalée, garantissant une tonte méticuleuse de chaque centimètre carré. Le système de navigation fonctionne indépendamment des interférences de signal, ce qui garantit des performances fiables, même dans des conditions environnementales difficiles.

prend en charge la navigation sur les pelouses avec une précision inégalée, garantissant une tonte méticuleuse de chaque centimètre carré. Le système de navigation fonctionne indépendamment des interférences de signal, ce qui garantit des performances fiables, même dans des conditions environnementales difficiles. La fonction d'évitement intelligent des obstacles utilise une combinaison de technologie LiDAR, de capteurs visuels avancés et de protections physiques robustes. Cela permet à la Neomow X de manoeuvrer habilement autour des obstacles, offrant ainsi une expérience de tonte sans faille et sans souci.

utilise une combinaison de technologie LiDAR, de capteurs visuels avancés et de protections physiques robustes. Cela permet à la Neomow X de manoeuvrer habilement autour des obstacles, offrant ainsi une expérience de tonte sans faille et sans souci. La simplicité de déploiement et d'utilisation allège le fardeau de l'entretien des pelouses en offrant un déploiement et une utilisation sans effort. Les tâches telles que l'installation d'un câble périphérique ou l'installation d'une station de base RTK deviennent obsolètes, ce qui simplifie la routine d'entretien du gazon et permet d'économiser un temps et des efforts précieux.

allège le fardeau de l'entretien des pelouses en offrant un déploiement et une utilisation sans effort. Les tâches telles que l'installation d'un câble périphérique ou l'installation d'une station de base RTK deviennent obsolètes, ce qui simplifie la routine d'entretien du gazon et permet d'économiser un temps et des efforts précieux. L'option de station de charge intérieure permet aux utilisateurs de protéger leur appareil des éléments extérieurs en le plaçant dans leur garage. Cela facilite le stockage et le chargement, et permet à la tondeuse d'être toujours prête à s'attaquer à la pelouse quand il le faut.

Parmi les autres caractéristiques notables, citons le puissant système de traction avant, qui permet à la Neomow X de parcourir divers terrains avec une traction et une puissance accrues. L'intégration d'un disque de coupe électrique réglable garantit un entretien méticuleux de la pelouse, adapté aux préférences de chacun, permettant aux utilisateurs d'obtenir la hauteur d'herbe parfaite. Par ailleurs, le système intelligent de gestion multizone de la Neomow X assure l'entretien complet des pelouses dont la longueur d'herbe varie ou des zones spécifiques nécessitant une tonte plus fréquente.

Prévu pour être disponible à partir du 29 août via une campagne Kickstarter , la Neomow X est prête à captiver les amateurs de pelouse, avec des prix commençant à 1 199 $ pour la Neomow X et à 1 499 $ pour le Neomow X Pro.

Pour plus d'informations sur Neomow X, veuillez consulter : https://hookii.com/

À propos d'HOOKII

Créée en février 2022, HOOKII est la marque de tondeuses à gazon robot d'Orca Innovation Technology Co, Ltd. Composée de membres issus des plus grandes entreprises mondiales de robots et de drones, la marque peut se targuer d'une expertise avancée en matière de robotique, offrant aux consommateurs des solutions robotiques professionnelles et d'avant-garde. Pour en savoir plus, consultez nos sites Web officiels : https://hookii.com/ , https://eu.hookii.com/ et https://de.hookii.com/ .

