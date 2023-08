Suspension de la négociation par l'Organisme canadien de réglementation des investissements - PLTH

Reprise des négociations pour: Société : Planet 13 Holdings Inc. Symbole CSE : PLTH Les titres : Oui Reprise (HE) : 10 h 15 AM L'OCRI peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une...





Le syndicat des cols bleus de Drummondville a appris avec consternation la réintégration prochaine d'un contremaître aux travaux publics qui avait été mis en cause pour harcèlement, incivilité et discrimination. En octobre 2022, plus de 25 employés...





L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Small Pharma Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : DMT Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 09 h 17 AM L'OCRI peut prendre la décision...





L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : CYBIN INC. Symbole à la Bourse de NEO : CYBN Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 09 h 16 L'OCRI peut prendre la décision de suspendre (ou...





L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Planet 13 Holdings Inc. Symbole CSE : PLTH Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 9 h 04 L'OCRI peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter)...