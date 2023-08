CDPQ Infra annonce des nominations à des fonctions-clés





MONTRÉAL, le 28 août 2023 /CNW/ - CDPQ Infra annonce aujourd'hui des nominations à des fonctions clés au sein de son équipe dirigeante, afin de bien positionner son organisation pour les prochaines étapes du REM, de même que pour d'autres projets en développement de la filiale de la CDPQ.

CDPQ Infra annonce ainsi les nominations suivantes :

Daniel Farina , directeur général adjoint de CDPQ Infra, est promu directeur général de l'organisation, en appui à Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction de CDPQ Infra

, directeur général adjoint de CDPQ Infra, est promu directeur général de l'organisation, en appui à Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction de CDPQ Infra Sophie Lussier , vice-présidente et cheffe des Affaires juridiques à la CDPQ, devient première vice-présidente et cheffe des services d'entreprise, performance organisationnelle et Secrétariat de CDPQ Infra

, vice-présidente et cheffe des Affaires juridiques à la CDPQ, devient première vice-présidente et cheffe des services d'entreprise, performance organisationnelle et Secrétariat de CDPQ Infra Philippe Batani , vice-président, Affaires publiques et Communications à la CDPQ, est nommé premier vice-président, Affaires publiques, Communications et Stratégie de CDPQ Infra

« Je suis fier de ce que nous avons livré jusqu'à présent avec le REM, qui a franchi une étape majeure avec la mise en service le mois dernier du tronçon entre la Gare centrale et Brossard. Je me réjouis également de ces nominations de gens de grand talent. Avec leurs expertises approfondies, leurs qualités de leader et leur compréhension fine de notre environnement et de ses défis, Daniel, Sophie et Philippe viennent renforcer notre organisation dans leurs nouveaux postes et veilleront à en assurer le développement et la croissance », a indiqué Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction de CDPQ Infra.

Nomination de Daniel Farina à titre de directeur général de CDPQ Infra

Dans son nouveau rôle élargi, Daniel Farina travaillera étroitement avec Jean-Marc Arbaud pour assurer le leadership global des activités de la filiale, dont la livraison et l'exploitation des antennes du REM, ainsi que le projet du train à grande fréquence entre Québec et Toronto, pour lequel le consortium dont fait partie CDPQ Infra a été qualifié par le gouvernement fédéral.

« Je me réjouis de ce nouveau mandat stimulant, qui me permettra de continuer ma collaboration étroite avec Jean-Marc et l'équipe de direction de CDPQ Infra, et d'y accueillir Sophie et Philippe. Ensemble, nous poursuivrons la livraison des prochaines antennes du REM, tout en positionnant CDPQ Infra comme joueur de calibre mondial avec l'expertise nécessaire pour répondre aux besoins d'infrastructures durables », a affirmé Daniel Farina.

Nomination de Sophie Lussier à titre de première vice-présidente et cheffe des services d'entreprise, performance organisationnelle et Secrétariat

Dans son nouveau rôle, Sophie Lussier assurera un leadership des opérations en étant responsable des équipes Finance, Risques, Affaires juridiques ainsi que Talents et culture. Sa grande expérience de gestionnaire, conjuguée à sa longue feuille de route à la CDPQ et à son rôle d'administratrice au sein du conseil d'administration de CDPQ Infra depuis 2021, lui procurent une compréhension en profondeur de l'organisation.

Nomination de Philippe Batani à titre de premier vice-président, Affaires publiques, Communications et Stratégie

Philippe Batani aura pour responsabilités les activités de relations médias, de communications externes et internes, et de relations avec les parties prenantes. Il chapeautera également la stratégie de développement de la filiale, en mettant à profit sa connaissance du milieu, son leadership rassembleur et son expertise en matière de relations avec la communauté. Il sera ainsi appelé à définir et à mettre en oeuvre des approches visant à assurer le positionnement de CDPQ Infra et de ses projets.

Daniel Farina, Sophie Lussier et Philippe Batani assumeront leurs nouvelles fonctions le 5 septembre prochain dans l'équipe de direction de CDPQ Infra.

NOTES BIOGRAPHIQUES

Daniel Farina

Daniel Farina cumule plus de 25 ans d'expérience en gestion et en structuration de projets d'infrastructures majeures à travers le monde. M. Farina a été au coeur de transactions d'infrastructures d'envergure dans les domaines de la santé, de l'énergie et du transport autoroutier et sur rail. Avant d'être nommé directeur général adjoint de CDPQ Infra en novembre 2022, il était vice-président des opérations, un mandat qui l'a amené à superviser la recherche, la gestion, la contractualisation et le développement de divers projets d'infrastructures.

Avant de se joindre à CDPQ Infra en 2019, il a travaillé pour OHLA Group, d'abord en tant que directeur responsable du projet du nouveau Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), puis comme directeur responsable des projets en partenariat public-privé (PPP).

Au cours de sa carrière, il a occupé des postes d'ingénieur, de gestionnaire, puis de directeur pour des projets d'infrastructure en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine.

En plus d'avoir complété une maîtrise en ingénierie industrielle en Espagne, M. Farina détient un Executive MBA (EMBA) de l'IE Business School, à Madrid, et une formation exécutive suivie dans les écoles de gestion des universités Stanford et Harvard aux États-Unis. Il est membre de l'Ordre des ingénieurs industriels de Madrid et a siégé au sein de plusieurs conseils d'administration et comités de direction.

Sophie Lussier

Reconnue pour son expertise en matière juridique, réglementaire et de gouvernance, de même que ses capacités à relever les défis opérationnels, Sophie Lussier s'est bâti une longue feuille de route à la CDPQ. Entrée en fonction en 2001, elle a gravi les échelons au sein de l'organisation au fil des ans, jusqu'à être nommée vice-présidente, volet Investissement en 2017, puis vice?présidente et cheffe des Affaires juridiques trois ans plus tard.

Dans le cadre de ses fonctions, elle a notamment été appelée à participer activement à des dossiers stratégiques majeurs, dont des investissements de la CDPQ dans les plus grandes sociétés québécoises. Son rôle s'est aussi étendu à l'international, alors que son équipe comprenait plus de 55 personnes réparties au Québec et ailleurs dans le monde.

Madame Lussier est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal et membre du Barreau du Québec depuis 1996. Elle est aussi lauréate, en 2018, du prix Chef des Affaires juridiques de l'année du Québec remis par ZSA.

Philippe Batani

Au fil de sa carrière, Philippe Batani s'est distingué par son leadership rassembleur et la qualité de ses conseils et de sa vision stratégique. Entré en fonction à la CDPQ en 2017 comme vice?président, Communications et Affaires publiques, Philippe Batani y a été responsable d'un groupe comprenant plusieurs pôles d'expertise, dont le rayonnement au Québec, les communications à l'international, de même que les communications internes. Il a aussi été appelé à bâtir des relations étroites avec de nombreuses parties prenantes politiques, sociales ou environnementales, au Québec et à l'international.

Avant de se joindre à la CDPQ, Philippe Batani était directeur principal au sein d'une grande agence de relations publiques québécoise, où il a exercé un rôle-conseil auprès de différentes organisations dans les secteurs de l'investissement, du commerce, de l'énergie et des infrastructures. Auparavant, il a occupé différentes fonctions de direction pour des entreprises québécoises, dont Énergir, de même que celle d'économiste au Gouvernement du Canada.

Détenteur d'une maîtrise en sciences économiques et d'un baccalauréat en politique de l'Université de Montréal, Philippe Batani est largement impliqué dans les questions de société, entre autres comme membre des conseils d'administration du Public Policy Forum et du Conseil patronal en environnement, et est membre du comité consultatif de l'Institut du Québec.

