Les papiers-mouchoirs de Produits Kruger, fait au Canada et ici pour rester





En tant que chef de file du marché canadien dans la catégorie des papiers-mouchoirs, avec des marques comme Scotties et Bonterra, Produits Kruger a la capacité d'approvisionner le marché canadien avec 8 usines de fabrication nationales et des options d'expansion.

MISSISSAUGA, ON, le 28 août 2023 /CNW/ - À la lumière des récentes annonces, Produits Kruger Inc. (« KPI »), une société dans laquelle Papiers Tissu KP Inc. (TSX : KPT) détient une participation limitée, rappelle aux consommateurs canadiens qu'ils sont là pour les moments qui comptent, à travers les hauts et les bas. Fabriqué au Canada, Produits Kruger possède huit usines de fabrication au Canada avec une capacité importante pour fournir des mouchoirs en papier sur le marché. Dans le cadre de son investissement d'actifs d'un milliard de dollars annoncé précédemment, Produits Kruger dispose d'une nouvelle ligne de transformationde papiers mouchoirs de haute qualité qui démarrera au Québec en décembre 2023. L'entreprise envisage également d'obtenir une capacité de mouchoirs supplémentaire prochainement et plus de détails suivront à cet effet.

Déjà le chef de file du marché canadien dans la catégorie des papiers-mouchoirs, les Canadiens peuvent compter sur Produits Kruger pour continuer à servir les consommateurs, les clients et les communautés d'un océan à l'autre. Les consommateurs peuvent choisir parmi Scotties®, le papier-mouchoir numéro 1 au Canada, fiablement doux et résistant, ou explorer la toute dernière marque de la catégorie, le papier-mouchoir Bonterratm, une option à 3 épaisseurs axée sur le développement durable qui ne sacrifie ni la qualité ni la douceur.

Pour Produits Kruger, rendre la vie quotidienne plus confortable n'est pas seulement une mission, c'est un engagement envers les Canadiens.

À propos de Papiers Tissu KP Inc. (PTKP)



PTKP a été créée dans le but d'acquérir une participation dans le capital de Produits Kruger, et son activité se limite à la détention d'une participation dans le capital, comptabilisée en tant qu'investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 13,3 % dans Produits Kruger. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com

À propos de Produits Kruger



Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestique, industriel et commercial. Produits Kruger offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®, White Swan® et Bonterratm. Produits Kruger emploie environ 2?200 personnes et exploite huit usines certifiées FSC® COC (FSC® C-104904) au Canada. Pour en savoir plus, visitez www.produitskruger.ca

Énoncés prospectifs



Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse portent notamment, sans s'y limiter, sur les énoncés concernant la date prévue de mise en service de la nouvelle ligne de transformation de papiers-mouchoirs de Produits Kruger au Québec et son examen de l'obtention d'une capacité supplémentaire de production de papiers-mouchoirs. Les énoncés de nature prospective sont fondés sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par PTKP ou Produits Kruger. Bien que PTKP et Produits Kruger estiment que ces attentes et hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés sont raisonnables, le lecteur ne doit pas s'y fier exagérément, puisque rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes.

Bon nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le niveau des activités, le rendement ou les réalisations réels ou les événements et développements futurs de Produits Kruger diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs (ce qui pourrait se répercuter sur les retombées économiques de la participation de PTKP dans Produits Kruger), y compris notamment les facteurs énumérés à la rubrique « Facteurs de risque -- Risques propres à l'activité de Produits Kruger » de la notice annuelle de PTKP datée du 9 mars 2023, disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca .

Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes sont formulés en date du présent communiqué de presse. PTKP ne s'engage aucunement à les mettre à jour publiquement à la lumière de faits nouveaux, subséquents ou autres, à moins d'y être obligée par la législation sur les valeurs mobilières.

28 août 2023 à 08:00

