Programme d'appui au développement de l'industrie québécoise de l'habitation - Près de 410 000 $ pour soutenir le développement de l'industrie québécoise de l'habitation





QUÉBEC, le 28 août 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, annonce qu'une somme de 408 737 $ sera partagée entre les 15 projets retenus au terme de l'appel de projets 2023, dans le cadre du Programme d'appui au développement de l'industrie québécoise de l'habitation (PADIQH).

Grâce à ce programme, la Société d'habitation du Québec peut octroyer une aide financière pouvant atteindre 50 000 $ aux entreprises ou aux organismes dont les activités concernent le domaine de l'habitation au Québec, et qui souhaitent participer au développement de l'industrie québécoise de l'habitation.

Les projets soutenus visent notamment l'amélioration des pratiques dans les domaines suivants :

construction de bois;

efficacité énergétique;

construction durable et écologique;

adaptation de l'industrie aux conséquences des changements climatiques.

Citation :

« Par cet investissement, la Société d'habitation du Québec soutient des entreprises et des organismes afin qu'ils réalisent leurs projets visant à promouvoir l'adoption de nouvelles pratiques en construction ou à améliorer la qualité des logements ou des conditions d'habitation. La pertinence et la variété des projets soumis cette année démontrent bien la vigueur et la volonté d'innovation de l'industrie de l'habitation au Québec. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

Lien connexe :

Pour obtenir plus d'information sur le PADIQH, consultez le site Web de la SHQ.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domiciles et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

28 août 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :