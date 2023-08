BMO lance un portefeuille mobile pour les cartes virtuelles avec Mastercard et Extend





BMO associe l'efficacité et la sécurité des cartes virtuelles à la commodité des paiements sans contact pour les clients des Services bancaires aux grandes entreprises au Canada et aux États-Unis

BMO est le premier émetteur mondial de cartes Mastercard à offrir des cartes virtuelles sans contact par l'intermédiaire d'Extend, afin d'aider les clients améliorer leurs finances en tirant parti de cette fonctionnalité de manière stratégique

CHICAGO et MONTRÉAL, le 28 août 2023 /CNW/ - Les clients de BMO Entreprises aux États-Unis et au Canada ont désormais accès à des fonctionnalités de gestion des paiements encore plus étendues grâce au lancement de l'appli Extend pour BMO. Cette application offre une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux titulaires de cartes de créer et d'envoyer des cartes virtuelles dans les portefeuilles mobiles de leurs employés, leur permettant ainsi de dépenser partout où les paiements sans contact sont acceptés.

BMO est le premier émetteur mondial de cartes Mastercard à offrir des cartes virtuelles sans contact par l'intermédiaire de son application comarquée Extend pour BMO, une extension de la fonctionnalité de paiement que BMO avait annoncée en 2022. Grâce à la possibilité de créer, d'envoyer et de gérer des cartes virtuelles qui permettent des paiements simplifiés en ligne, en application et maintenant en magasin, BMO donne à ses clients détenteurs de cartes d'entreprise les moyens de gérer plus facilement leurs dépenses de voyage et d'affaires en déplacement.

Pour les entreprises, les paiements sans contact en magasin représentent une occasion d'utiliser des cartes virtuelles presque partout pour gérer les dépenses plus efficacement. Les clients de BMO qui utilisent Extend pour BMO pour émettre des cartes virtuelles bénéficient également d'un contrôle plus strict des dépenses, ainsi que de processus de réception et de rapprochement simplifiés.

« En offrant la fonctionnalité de portefeuille mobile pour les cartes physiques et maintenant les cartes virtuelles et les paiements sans contact, BMO dote ses clients détenteurs de cartes d'entreprise d'outils pratiques pour gérer leur entreprise et améliorer leurs finances, a déclaré Derek Vernon, chef, Gestion de produits et modernisation des paiements, Solutions de trésorerie et de paiement, BMO Entreprises. Nous rendons les services bancaires plus rapides et plus simples pour nos clients en investissant dans une technologie de pointe et en nous associant à des organisations comme Mastercard pour offrir à nos clients les outils de paiement numérique novateurs et sécurisés qu'ils sont en droit d'attendre d'une banque axée sur le numérique. »

Désormais, grâce aux fonctionnalités du portefeuille mobile, les titulaires d'une carte d'entreprise de BMO peuvent étendre les avantages des cartes virtuelles à une foule d'achats supplémentaires, y compris les paiements sans contact effectués lors de voyages d'affaires.

« Permettre l'utilisation de cartes virtuelles dans les portefeuilles mobiles est la prochaine frontière de la numérisation des paiements commerciaux, a poursuivi Marie Elizabeth Aloisi, vice-présidente à la direction, Paiements commerciaux/acceptation et solutions de soins de santé aux États-Unis, Mastercard. En collaboration avec BMO et Extend, Mastercard offre une expérience de paiement simple, sécurisée et transparente aux clients des services bancaires aux entreprises, partout où les paiements numériques sont acceptés. »

Extend offre des capacités avancées d'applications de cartes virtuelles et permet aux clients de déployer des cartes virtuelles à partir de leur programme de cartes d'entreprise de BMO existant, sans aucune intégration technique et en cinq minutes seulement. Le programme s'appuie sur la solution de cartes virtuelles mobiles de Mastercard, qui réunit ses plateformes de cartes virtuelles et de segmentation en unités, des leaders du secteur.

Andrew Jamison, chef de la direction et cofondateur d'Extend, commente : « Les gens s'attendent à pouvoir effectuer des paiements en déplacement, même lorsqu'il s'agit de dépenses professionnelles. En permettant l'utilisation de cartes virtuelles dans les portefeuilles mobiles, nous avons franchi la dernière étape vers une adoption généralisée. La possibilité pour un employé d'effectuer en toute sécurité des achats ponctuels en magasin à l'aide d'une carte virtuelle devrait être la norme, et c'est désormais le cas. »

BMO ouvre la voie en tant que banque axée sur le numérique et prête pour l'avenir, qui exploite le potentiel des technologies émergentes pour l'information et le traitement en temps réel. Cet accord représente une nouvelle étape dans le parcours Le numérique au premier plan de BMO et s'appuie sur les partenariats récemment annoncés par la banque avec FISPAN et Xero.

Pour en savoir plus, visitez https://www.paywithextend.com/banks/bmo (en anglais).

