Croissance inégale entre les provinces canadiennes alors que les prix et les augmentations de taux continuent de peser sur les consommateurs





OTTAWA, 28 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les provinces canadiennes seront confrontées à diverses pressions communes qui auront un impact sur la croissance tout au long de l'année 2023 et 2024, mais des facteurs localisés aideront certaines à réaliser une croissance du PIB plus forte que d'autres, selon une nouvelle recherche du Conference Board du Canada.



« Les dépenses des consommateurs ont défié les attentes en début d'année, mais le bassin d'épargne qui a soutenu les Canadiens semble enfin avoir épuisé sa capacité à maintenir la croissance économique globale, a déclaré Pedro Antunes, économiste en chef du Conference Board du Canada. L'activité des consommateurs est également freinée par la hausse des taux d'emprunt, pèse sur les finances des ménages au fur et à mesure que les échéances des prêts hypothécaires sont renouvelées. »

L'industrie agricole de l'Alberta est confrontée à des défis en raison de périodes de sécheresse dans les régions du sud de la province, entraînant des cotes de condition des cultures bien en dessous des moyennes récentes lors de la saison de croissance cruciale. Cela présente un risque significatif à la baisse pour l'industrie. Cependant, la province se révèle résiliente, en partie grâce à sa croissance démographique soutenue, qui s'est traduite par de solides gains d'emploi. Le PIB réel de la province devrait augmenter de 2,7 % en 2023 et de 1,9 % en 2024.

La croissance de la population à l'Île-du-Prince-Édouard a joué un rôle important dans l'expansion de l'économie et a atténué les pénuries de main-d'oeuvre dans de nombreuses industries, mais a également exercé une pression négative sur le logement et les soins de santé. Les voyages internationaux vers l'île ont retrouvé presque les niveaux de 2019, ce qui devrait aider le PIB à augmenter de 2,6 % en 2023 et de 1,7 % en 2024.

L'industrie minière du Manitoba connaît un essor avec le début récent de la production à Harrowby, première mine de potasse de la province. La fabrication devrait également être stimulée, car New Flyer s'est vu attribuer un contrat important pour la fabrication d'autobus électriques. Tout comme dans d'autres régions, la province connaît une croissance démographique significative. Le PIB du Manitoba devrait augmenter de 2,5 % en 2023 et de 1,2 % en 2024.

Le marché du travail en Saskatchewan continue d'être un point fort économique avec des gains d'emploi parmi les plus convaincants dans le secteur du transport et de l'entreposage au cours de la dernière année, la croissance démographique continuant de progresser. La Saskatchewan est également prête à profiter de la hausse du marché de l'uranium. Avec la diminution de l'offre mondiale et la demande croissante, plusieurs producteurs ont choisi un excellent moment pour reprendre les opérations d'uranium. Ces facteurs devraient contribuer à une hausse de 1,5 % du PIB de la province en 2023 et de 2,0 % en 2024.

La Nouvelle-Écosse a été confrontée à une série de catastrophes naturelles remontant à l'ouragan Fiona. Malgré les problèmes météorologiques, la croissance robuste de la population en Nouvelle-Écosse et les dépenses des consommateurs ont aidé la province à naviguer face à des pressions inflationnistes et à des taux d'intérêt à la hausse. Le PIB de la province devrait augmenter de 1,4 % en 2023 et de 1,0 % en 2024.

L'investissement sera stimulé en Ontario par la construction des usines de fabrication de batteries Stellantis-LG Energy et Volkswagen, qui devraient entrer en production dans les toutes prochaines années. La croissance des dépenses des consommateurs dans la province devrait faiblir, et les ménages qui doivent renouveler leurs taux hypothécaires seront les plus touchés. Le PIB de la province devrait augmenter de 1,3 % en 2023 et de 1,0 % en 2024.

La croissance démographique continue d'être forte au Nouveau-Brunswick, les migrations internationales et interprovinciales étant attendues bien au-dessus des niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation de la population et de l'emploi cette année soutiendra la production réelle dans le secteur des services, l'administration publique, les soins de santé et l'assistance sociale, ainsi que les services professionnels, scientifiques et techniques étant également susceptibles de connaître une forte croissance. Le PIB de la province devrait augmenter de 1,2 % en 2023 et de 0,6 % en 2024.

La grève dans les ports de la Colombie-Britannique a interrompu la plupart des échanges maritimes entrant et sortant de la province, ce qui aura un impact sur les données commerciales de la province cette année et des effets de débordement sur d'autres provinces. La pire saison d'incendies de forêt de l'histoire a provoqué des évacuations dans plusieurs régions de la province et aura un impact matériel sur la production économique cette année, notamment pour les secteurs forestier et touristique. Parmi d'autres facteurs, ceux-ci pèsent sur le PIB de la province, qui devrait augmenter de 1,1 % en 2023 et de 1,5 % en 2024.

Malgré les vents contraires à court terme au Québec, des opportunités de croissance sont présentes, car la demande pour plusieurs produits manufacturés clés du Québec devrait augmenter au cours des prochaines années. Cependant, les pressions démographiques, reliées au vieillissement de la population, seront particulièrement aiguës au Québec. Le PIB de la province devrait augmenter de 0,8 % en 2023 et de 0,7 % en 2024.

Plusieurs projets de construction en cours et d'importantes annonces d'investissement maintiendront l'activité de construction à un niveau élevé cette année à Terre-Neuve-et-Labrador. La croissance démographique est également rapide, mais en raison de contraintes de capacité de production pétrolière, il y a plus de points négatifs que de points positifs à l'économie globale, le PIB devant stagner en 2023, avant d'augmenter de 1,6 % en 2024.

