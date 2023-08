La Villa Sainte-Marcelline écrit un nouveau chapitre de son histoire et accueille une nouvelle cohorte pour la rentrée





MONTRÉAL, le 28 août 2023 /CNW/ - La rentrée 2023 marque un jalon important dans l'histoire de la Villa Sainte-Marcelline (VSM). En juin dernier, la Corporation de la VSM a procédé au rachat des terrains et des bâtiments de l'école qui appartenaient à la Congrégation des Soeurs de Sainte-Marcelline. Un nouveau conseil d'administration entièrement laïque a été formé et s'est engagé à poursuivre l'oeuvre éducative qui fait la renommée de la VSM. Composé de membres d'expérience, de parents impliqués, d'anciennes élèves dévouées et de personnel enseignant passionné, ce conseil est désireux de voir le projet éducatif et les valeurs marcellines perdurer à la VSM.

« Nous nous réjouissons de retrouver nos élèves et d'accueillir une nouvelle cohorte en sachant que la pérennité de l'école est maintenant assurée », affirme Michel April, directeur général de la Villa Sainte-Marcelline.

Préserver un héritage pédagogique

Depuis sa fondation en 1959 par les Soeurs de Sainte-Marcelline, la VSM prodigue un enseignement de qualité, suivant les grandes traditions d'excellence établies par son fondateur Monseigneur Luigi Biraghi. Dans un esprit de partage et de collaboration, les religieuses ont toujours fait une place importante à une communauté laïque engagée et compétente pour animer le projet éducatif de la Villa. Ce n'est donc pas d'hier que des personnes laïques sont investies de la précieuse mission éducative des Marcellines et qu'elles veillent à sa transmission. « Notre équipe éducative est résolument tournée vers l'avenir, tout en étant consciente de la responsabilité qui lui est confiée pour faire rayonner l'héritage pédagogique et les valeurs marcellines aux générations futures », ajoute Michael Gentile, coprésident de la Corporation de la Villa Sainte-Marcelline.

Former les femmes de demain

La pertinence de la VSM ainsi que le rôle de promotion humaine et sociale qu'elle joue dans la vie des femmes de demain ne sont plus à démontrer. La Villa Sainte-Marcelline, c'est un environnement stimulant, familial et chaleureux qui soutient chaque élève dans le développement de son plein potentiel. Les classes de petite taille permettent d'établir une relation d'enseignement de qualité et d'aller plus loin que les lieux communs. Les filles peuvent y atteindre l'excellence scolaire, se dépasser comme athlète, s'épanouir comme musicienne, ouvrir leurs horizons sur l'international en parlant plusieurs langues et se donner les meilleurs outils aujourd'hui pour réussir demain, quels que soient leurs champs d'intérêt.

Portes ouvertes pour les nouvelles admissions : 9 septembre 2023

Tout est en place pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire de la Villa Sainte-Marcelline. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'équipe éducative de la Villa se prépare à accueillir les familles à la recherche d'une nouvelle école pour leur fille. Une visite structurée et bien animée leur permettra de découvrir la richesse du projet éducatif de la VSM. Un rendez-vous à ne pas manquer!

L'événement aura lieu le samedi 9 septembre, de 10 h à 15 h, au 815, avenue Upper Belmont à Westmount.

