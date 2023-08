Savana Sur Le Parc : Nouveau projet immobilier locatif dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal





MONTRÉAL, le 28 août 2023 /CNW/ - Le 23 août dernier, Omnia Technologies, Groupe HD, et Claridge ont célébré l'inauguration de Savana sur le parc, un projet immobilier locatif de 84 unités, en cours de construction dans le quartier du Triangle à Montréal. Niché au coeur de la vie urbaine, ce nouveau développement redéfinit l'harmonie entre communauté et intimité, offrant une qualité de vie sans précédent.

L'immeuble se distingue par son architecture sculpturale. Ses angles se combinent harmonieusement, créant une structure distinctive en forme de triangles. Ce concept de design exclusif reflète l'intersection des trames qui a inspiré le nom du quartier.

Au Savana Sur Le Parc chaque espace de vie est pensé jusque dans les moindres détails. De l'aménagement intérieur aux espaces de vie communs, rien n'est laissé au hasard. Les résidents pourront profiter d'espaces de vie modernes et d'aires communes comprenant une salle d'entraînement, un stationnement intérieur, une terrasse sur le toit*.

« Nous sommes fiers de mettre en chantier le projet Savana Sur Le Parc. Avec son design architectural unique, ses espaces de vie soigneusement aménagés et son emplacement stratégique, ce projet représente une occasion exceptionnelle pour les futurs résidents de vivre une expérience résidentielle incomparable dans le quartier Côte-des-Neiges », déclare Jean-François Beaulieu, Président chez Omnia Technologies.

Bordé d'un bel espace vert, le projet Savana Sur Le Parc bénéficie d'un emplacement privilégié dans le quartier Côte-des-Neiges et offre un cadre paisible à proximité du parc de la Savane.

« À proximité de deux stations de métro, les futurs résidents bénéficieront d'habitation de grande qualité tout en profitant d'un quartier en plein essor et d'un accès privilégié à toutes les commodités urbaines. Groupe HD est fier de contribuer au développement de projets structurants et durables pour la communauté. » - Thomas Dufour, Co-président de Groupe HD

Pour plus d'informations sur Savana Sur Le Parc et pour découvrir tous les détails du projet, veuillez visiter le site web officiel : savanacondos.com

Résumé du projet Savana Sur Le Parc :

84 condos locatifs répartis sur 10 étages

Investissement : 35M$

Développeurs : Omnia Technologies et Groupe HD

Partenaire financier : Claridge

Architecte : Greiger Huot

Designers : Innédesign

*Les aménagements et les espaces communs sont sujets à modification.

À propos des partenaires :

Omnia Technologies

Depuis plus de 35 ans, OMNIA se spécialise dans la construction et le développement de projets résidentiels, industriels et commerciaux de grande envergure. Dirigée par Jean-François Beaulieu et son équipe de professionnels chevronnés, OMNIA se démarque par son service courtois, son expertise 360 et la qualité du travail effectué avec, à coeur, les besoins de sa clientèle. L'entreprise totalise aujourd'hui des millions de pieds carrés construits ainsi que plus d'un milliard de dollars en développement. Son portfolio diversifié de projets inclut, entre autres : Imperia Condos, Enticy Condos, Eli Condos, Snowdon. omniatechnologies.com

Groupe HD

Groupe HD est une entreprise québécoise spécialisée dans l'investissement, le développement, la construction et la gestion immobilière. Elle a pour ambition de redéfinir l'habitation de demain en concevant et en réalisant des projets immobiliers d'envergure qui répondent aux besoins des communautés et des municipalités.

À ce jour, l'entreprise participe à une douzaine de projets totalisant plus de 3 000 unités résidentielles réparties entre copropriétés et immeubles multi-locatifs. Groupe HD repense et adapte en permanence ses méthodes afin de créer des espaces de vie intégrés pour les générations d'aujourd'hui et de demain. groupehdimmobilier.ca

Claridge

Claridge, fondée en 1987 par Charles Bronfman, est un acteur majeur de l'investissement privé depuis plus de cinq décennies. Avec une équipe de trente professionnels dévoués, la société a développé un portefeuille stratégique reflétant une combinaison optimale de secteurs économiques et de régions géographiques.

Les investissements directs de Claridge couvrent des entreprises dans l'industrie alimentaire, l'immobilier, la technologie, le divertissement et l'énergie renouvelable. Elle détient également des placements gérés par des tiers à l'échelle internationale.

Le succès de Claridge est ancré dans son expertise en investissement et son talent pour identifier des opportunités d'affaires novatrices. La société se concentre sur la création de valeur dans ses sociétés du portefeuille, offrant à long terme des rendements supérieurs ajustés au niveau de risque. claridgeinc.com

28 août 2023 à 08:49

