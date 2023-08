À venir sous peu : Activez et utilisez Numérisez et payez sur l'appli Tim pour courir la chance de gagner une Volkswagen Taos 2024 et d'autres prix hebdomadaires grâce à vos achats admissibles





Numérisez et payez permet aux invités de payer leur commande et d'accumuler des points FidéliTim MC d'un seul coup - une façon simple et rapide de payer!





d'un seul coup - une façon simple et rapide de payer! Afin qu'encore plus d'invités de Tim Hortons utilisent Numérisez et payez, du 4 septembre au 15 octobre, ceux-ci recevront une participation au concours Numérisez et payez pour gagner pour chaque achat admissible effectué au moyen de la fonction sur l'appli Tim.





utilisent Numérisez et payez, du 4 septembre au 15 octobre, ceux-ci recevront une participation au concours pour chaque achat admissible effectué au moyen de la fonction sur l'appli Tim. Le concours Numérisez et payez pour gagner offre la chance de gagner le grand prix d'une Volkswagen Taos 2024 et des prix hebdomadaires, tels qu'un voyage pour quatre personnes pour assister à la Classique Héritage de la LNH MC Tim Hortons 2023, des escapades, des cartes de films gratuits pendant un an, et des cartes-cadeaux de 1 000 $ pour du carburant!





offre la chance de gagner le grand prix d'une Volkswagen Taos des prix hebdomadaires, tels qu'un voyage pour quatre personnes pour assister à la Classique Héritage de la LNH 2023, des escapades, des cartes de films gratuits pendant un an, et des cartes-cadeaux de 1 000 $ pour du carburant! Pour utiliser Numérisez et payez lors d'achats dans les restaurants Tim Hortons , les membres FidéliTimMC doivent simplement lier une carte de crédit (comme la Carte de crédit TimMD) sur l'appli, et activer la fonction.

TORONTO, le 28 août 2023 /CNW/ - Tim Hortons offrira bientôt aux Canadiens la chance de gagner une toute nouvelle Volkswagen Taos 2024 et d'autres prix hebdomadaires extraordinaires dans le cadre du concours Numérisez et payez pour gagner, qui se déroulera du 4 septembre au 15 octobre.

Les membres FidéliTimMC auront droit à une participation au concours Numérisez et payez pour gagner pour chaque achat admissible effectué en utilisant Numérisez et payez sur l'appli Tim. Numérisez et payez permet aux invités de payer leur commande et d'accumuler des points FidéliTimMC d'un seul coup - une façon simple et rapide de payer!

En plus du grand prix d'une Volkswagen Taos 2024 qui sera remis à la fin du concours, les invités pourront gagner ces prix hebdomadaires :

Trente-cinq cartes de films gratuits pendant un an chez Cineplex ®

Un voyage pour quatre personnes pour assister à la Classique Héritage de la LNH MC Tim Hortons 2023

2023 Cinq escapades de trois nuitées dans n'importe quel hôtel Hilton ®

Sept cartes-cadeaux Récompenses JOURNIE MC de 1 000 $ pour du carburant

de 1 000 $ pour du carburant Trois séjours de sept nuitées dans n'importe quel hôtel Hilton ®

Vingt-cinq escapades de Parcs Canada

« Les invités nous disent souvent qu'ils aiment Numérisez et payez, qui simplifie et accélère le paiement de leurs commandes chez Tim. Nous sommes heureux de leur offrir la chance de gagner des prix incroyables lors du concours Numérisez et payez pour gagner, et nous avons hâte que davantage de membres FidéliTimMC essaient la fonction pour la première fois », a déclaré Ernest Choi, Vice-président du numérique et de FidéliTimMC chez Tim Hortons.

Pour utiliser la fonction, les membres FidéliTimMC n'ont qu'à associer une carte de crédit (comme la Carte de crédit TimMD) ou une Carte TimMD sur l'appli Tim Hortons (en ajoutant un mode de paiement à partir de l'onglet « Numérisez » sur la page d'accueil) et à activer « Numérisez et payez ». D'un même coup, ils peuvent numériser pour gagner des points, utiliser des récompenses et payer leurs commandes avec le mode de paiement qu'ils ont choisi au préalable. Ils peuvent sauvegarder en toute sécurité plusieurs modes de paiement sur l'appli et passer facilement d'un mode de paiement à l'autre.

« Les invités trouvent que Numérisez et payez est convivial puisqu'ils n'ont plus à numériser leur carte ou leur code, et ensuite à prendre leur portefeuille, trouver la bonne carte ou le montant d'argent nécessaire, et se faire remettre la monnaie », a déclaré Choi.

Activez Numérisez et payez sur l'appli Tim dès maintenant. Pour consulter la liste complète des prix et tous les détails du concours, rendez-vous sur le site timhortons.ca/scan-and-pay-to-win-fr.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux?DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons® ravit le coeur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons® est la plus importante chaîne de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 restaurants à travers le pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États?Unis et partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3700016-1&h=1886557037&u=https%3A%2F%2Fwww.timhortons.ca%2F&a=TimHortons.ca

NHL, l'emblème NHL, LNH, et l'emblème LNH, sont des marques de commerce déposées, et le nom et le logo Classique Héritage de la LNH sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. ©LNH 2023. Tous droits réservés.

SOURCE Tim Hortons

28 août 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :