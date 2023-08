Vantage dévoile une mise à niveau de copy trading avec fonction de participation aux bénéfices ajustable





PORT VILA, Vanuatu, 28 août 2023 /PRNewswire/ -- Vantage (ou « Vantage Markets ») est heureux de présenter ses fonctions améliorées de copy trading dans l'application Vantage. Grâce à cette mise à niveau, les copy traders pourront copier les négociations de fournisseurs de signaux en cliquant sur un bouton ou faire une demande pour devenir des fournisseurs de signaux.

Nouveaux onglets fonctionnels

L'interface utilisateur de copy trading est maintenant plus transparente, ce qui permet aux traders de visualiser à la fois leurs copy trading et leurs comptes de trading ordinaires sur une seule page de gestion de compte.

Les nouveaux onglets Copy Trading et Community aident les copy traders à découvrir de nouveaux fournisseurs de signaux, en les mettant en évidence selon leur performance historique, leur appétit pour le risque, leurs catégories d'actifs de trading privilégiées, leurs données de performance et d'autres informations pertinentes.

Le nouvel onglet Academy offre un accès rapide à du matériel éducatif essentiel, comme des articles conviviaux sur le copy trading destinés aux débutants, et un glossaire complet de termes importants pour commencer leur parcours de trading.

Fonction de participation aux bénéfices

La mise à niveau permet également aux fournisseurs de signaux d'être payés plus fréquemment au moyen d'une fonction de participation aux bénéfices, qui permet aux fournisseurs de signaux de fixer leur ratio de participation aux bénéfices à un maximum de 50 %. Grâce à cette information affichée d'avance, les copy traders peuvent choisir des fournisseurs de signaux en fonction de leur ratio de participation aux bénéfices privilégié.

Plus tôt cette année, Vantage a reçu le prix Best-in-Class Social Copy Trading Award 2023 de ForexBrokers.com, en signe de reconnaissance de l'innovation continue et du développement de l'application de l'équipe.

Lian Jie, directrice adjointe du marketing de l'application chez Vantage, a déclaré :

« C'est avec le plus grand plaisir que nous dévoilons la fonction de copy trading améliorée, avec une gamme de fonctionnalités passionnantes pour mieux répondre aux besoins de nos copy traders et fournisseurs de signaux. Nos fonctions améliorées de copy trading ont été si bien accueillies qu'un nouveau client sur cinq opte maintenant pour un compte de copy trading simplement pour profiter de cette façon novatrice de négocier.

Les traders d'aujourd'hui recherchent une conception intuitive de l'interface utilisateur, une plus grande stabilité du système, des vitesses de transaction plus rapides et l'utilisation de haute technologie dans leur application de négociation qui améliorent leur expérience de négociation. Ces préoccupations demeurent prioritaires pour Vantage. Dans cette optique, chaque nouveau développement d'application est dicté par les besoins changeants de nos clients, conformément à notre vision de créer une application de trading tout-en-un qui allie rapidité et simplicité pour nos clients. »

À propos de Vantage

Vantage (ou « Vantage Markets ») est un courtier multiactif qui offre à ses clients l'accès à un service agile et puissant pour trader des CFD sur le Forex, des matières premières, des indices, des actions, des ETF et des obligations.

Avec plus de 13 ans d'expérience du marché, Vantage est plus qu'un courtier. C'est une entreprise qui offre un écosystème commercial fiable, une application mobile primée d'échanges et une plateforme de négociation conviviale qui permet aux clients de tirer parti des occasions de négociation. Téléchargez l'application Vantage dans l'App Store ou Google Play.

Tradez plus intelligemment avec @vantage

Avis d'exonération de responsabilité :

Les fonctions de copy trading sont associées à des risques inhérents et peuvent entraîner des pertes importantes. Nous vous encourageons à examiner attentivement votre situation financière et votre appétit pour le risque avant de décider d'utiliser ces fonctions. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs, et il n'y a pas de garantie de profit dans le copy trading. La décision de participer à du copy trading est entièrement à votre discrétion, et vous serez seul responsable de tout résultat découlant de vos actions. Notre plateforme offre des services de copy trading, mais nous ne fournissons pas de conseils ou de recommandations en matière d'investissement. La responsabilité de la gestion de vos placements et de la prise de décisions en matière de copy trading vous incombe. En utilisant le copy trading sur notre plateforme, vous reconnaissez avoir lu et compris le présent avis de non-responsabilité et acceptez les modalités établies par notre service.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2192358/Vantage_Press_Release_x6.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

28 août 2023 à 05:05

