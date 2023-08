Autel Energy lance le MaxiCharger AC Ultra, le chargeur AC le plus puissant au monde, pour les marchés européens





Autel Energy, fabricant leader de chargeurs de véhicules électriques de classe mondiale, annonce aujourd'hui la disponibilité du célèbre MaxiCharger AC Ultra pour l'Europe. Le chargeur AC à deux points de charge, certifié par la CEI, est désormais disponible dans le monde entier en tant que chargeur de véhicule électrique de 22 kilowatts aux normes européennes.

« Le MaxiCharger AC Ultra est le chargeur AC le plus puissant au monde », déclare Kelvin Cao, vice-président du marketing mondial. « Il peut fournir 22 kilowatts de puissance simultanément, ce qui signifie que deux véhicules peuvent se recharger en même temps, chacun recevant 22 kilowatts de courant alternatif rapide. Il est idéal pour les entreprises qui ont besoin d'une option élégante de recharge de véhicules électriques pour leurs employés, leurs clients et leurs invités ».

Le MaxiCharger AC Ultra est conforme à la norme OCPP et dispose d'un écran tactile LCD de 20,3 cm (8 po), d'un boîtier conforme à la norme IP54, d'un lecteur de cartes RFID et de nombreuses options telles qu'un lecteur de cartes de crédit, un socle, des compteurs d'énergie ou encore la possibilité de personnaliser le visuel du chargeur.

Opportunités de revenus

Le MaxiCharger AC Ultra offre aux entreprises un éventail d'opportunités génératrices de revenus via le portail d'Autel basé sur le cloud, y compris la possibilité d'offrir des remises sur le taux de charge en fonction des profils des clients (premiers utilisateurs ou utilisateurs fidèles) et des groupes de conducteurs (chauffeurs de taxi ou de services de covoiturage), ou encore de monétiser des publicités diffusées sur l'écran de la borne. Les applications sont illimitées : les flottes, les écoles, les bailleurs de parkings, d'immeubles tertiaires ou de logements collectifs peuvent facilement utiliser Autel Cloud pour créer des groupes de conducteurs, choisir le moment de la monétisation, et s'il faut faire payer les clients, ou alors proposer une recharge gratuite ou à prix réduit.

« Notre plateforme en nuage est le cerveau d'une station de recharge à grande échelle », précise M. Cao. « Tout est conçu pour améliorer l'expérience de l'opérateur. Que vous ayez un seul MaxiCharger ou 100, l'informatique en nuage peut tout gérer facilement, ce qui permet aux opérateurs de maîtriser pleinement leur activité ».

Écran tactile facile à utiliser

L'écran tactile de 20,3 cm (8 po) permet aux entreprises de dialoguer avec leurs clients au moyen de vidéos ou de diaporamas de la marque, ou de générer des revenus supplémentaires en permettant à d'autres entreprises de promouvoir leurs produits ou services à travers des vidéos promotionnelles. L'écran LCD interactif IK10 affiche les données de charge telles que le coût, la puissance, les kilowattheures consommés et la durée totale de la session de charge en plusieurs langues.

« Le MaxiCharger AC Ultra offre une commodité inégalée dans l'industrie grâce à son écran tactile », déclare M. Cao. « Les conducteurs peuvent commencer à charger leur véhicule en quelques clics sur l'écran. Tout est présenté de manière simple et compréhensible, offrant aux conducteurs de VE une expérience de recharge de classe mondiale ».

Les conducteurs peuvent payer à l'aide de l'application Autel Charge, d'un terminal de carte de crédit ou d'une carte RFID, ce qui garantit une connexion transparente pour toutes les habitudes de consommation.

Devenez revendeur

Vous souhaitez devenir revendeur Autel MaxiCharger ? Rendez-vous sur le site Devenez revendeur | Autel à l'adresse autelenergy.com et remplissez le formulaire de concessionnaire.

À propos d'Autel Energy

Autel Energy fabrique du matériel de charge de classe mondiale pour le courant alternatif (niveau 2) domestique et commercial, la gestion de l'énergie bidirectionnelle V2X CC et la charge rapide CC (niveau 3) de 40 kW à 720 kW avec des innovations en termes de configuration et modularité.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 août 2023 à 02:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :