The LYCRA Company lance de nouveaux produits de la marque LYCRA® au salon Intertextile Shanghai





The LYCRA Company, un leader mondial dans le développement de solutions innovantes et durables en matière de fibres et de technologies pour l'industrie de l'habillement et du textile, a annoncé aujourd'hui qu'il présentera ses derniers produits au salon Intertextile Shanghai, du 28 au 30 août. Le stand de la société présentera trois nouvelles fibres de marque LYCRA® qui feront leurs débuts au salon : la fibre LYCRA® ADAPTIV BLACK, la fibre LYCRA® ADAPTIV XTRA LIFE et la technologie LYCRA® SHEER SENSATION.

Pour répondre aux besoins du marché en matière de vêtements durables offrant des tailles plus larges, un meilleur confort et une plus grande fonctionnalité, The LYCRA Company élargit son portefeuille de fibres LYCRA® ADAPTIV en y ajoutant deux nouvelles fibres : la fibre LYCRA® ADAPTIV BLACK et la fibre LYCRA® ADAPTIV XTRA LIFE.

La fibre LYCRA® ADAPTIV BLACK est destinée aux vêtements de sport et d'athlétisme de longue durée. Elle aide à réduire les dommages causés aux fibres par les rayons UV, les crèmes solaires et les crèmes antifrottement qui peuvent avoir un impact négatif sur la coupe, la fonctionnalité et la durée de vie d'un vêtement. Cette technologie permet également d'obtenir des couleurs noires durables et authentiques qui résistent à la décoloration et minimisent la transparence et le scintillement des fibres. Grâce à cette fibre polyvalente, les fabricants de vêtements et les marques peuvent créer des vêtements qui tiennent compte de la taille et qui offrent une coupe « seconde peau » et un confort accru.

La fibre LYCRA® ADAPTIV XTRA LIFE est la solution pour des maillots de bain et des vêtements actifs jusqu'à 10 fois plus durables que les vêtements fabriqués avec de l'élasthanne non protégé, tout en offrant une forme, un confort dynamique et une fenêtre d'ajustement plus large pour s'adapter aux différents types de corps et permettre un enfilage et un désenfilage faciles. Le groupe Rosset, l'un des tricoteurs les plus importants et les plus différenciés d'Amérique latine, a développé les tissus avec la fibre LYCRA® ADAPTIV XTRA LIFE pour Intertextile.

The LYCRA Company lance également la technologie LYCRA® SHEER SENSATION en Chine. Cette version antistatique exclusive de la fibre LYCRA® a été mise au point en réponse à l'analyse des consommateurs ayant indiqué que les consommateurs de bonneterie transparente souhaitaient une solution permanente au problème gênant de l'adhérence statique.

Le stand de la marque LYCRA® présentera également des tissus et des vêtements fabriqués avec la technologie LYCRA® FitSensetm, la technologie COOLMAX® d'évacuation de l'humidité pour le rafraîchissement et la technologie THERMOLITE® pour une chaleur légère.

Les solutions durables exposées comprennent notre famille de fibres fabriquées à partir de déchets textiles à 100 %, de PET recyclé à 100 % et de fibres recyclées pré-consommation, qui sont proposées sous les marques LYCRA® EcoMade, COOLMAX® EcoMade et THERMOLITE® EcoMade. Les participants peuvent également en apprendre davantage sur le développement de la fibre LYCRA® bio-dérivée à base de QIRA®. Cette offre durable à base de maïs de grande culture a le potentiel de réduire les émissions de CO 2 jusqu'à 44 %* par rapport au spandex fabriqué à partir de matières premières traditionnelles.

Intertextile Shanghai est également le point de départ pour l'Asie-Pacifique d'une nouvelle campagne de marque de durabilité de The LYCRA Company intitulée « Waste for Good ». Son message promeut l'avancement de la circularité dans l'industrie de l'habillement et du textile avec les technologies COOLMAX® et THERMOLITE® EcoMade.

« Nous sommes ravis qu'Intertextile Shanghai soit de retour et nous nous réjouissons de rencontrer nos partenaires stratégiques et nos nouveaux clients en personne après son annulation l'année dernière », déclare Vincent Hu, vice-président de l'habillement pour l'Asie et président The LYCRA Company de la région APAC. « Nous présenterons deux années de nouveaux produits et nous nous attendons à un grand intérêt pour notre gamme d'offres innovantes et durables conçues pour répondre aux besoins des consommateurs. »

Le pavillon de la marque LYCRA®, situé dans le hall 4.1, possède son plus grand espace d'exposition à ce jour avec 932 mètres carrés et accueille 28 co-exposants réunis sous le thème « Co-Create the Future Today ». Rendez-vous sur la page de l'événement Intertextile Shanghai sur lycra.com pour en savoir plus sur le pavillon, voir son plan et explorer les salles d'exposition virtuelles des co-exposants.

*Estimation de Cradle-to-Gate Screening LCA pour une usine de fabrication de fibres LYCRA® représentative, juin 2022, Ramboll US Consulting, Inc.

28 août 2023 à 00:20

