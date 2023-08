Le gouvernement du Canada continue d'investir dans les communautés 2ELGBTQI+, un an après le lancement du Plan d'action





De Femmes et Égalité des genres Canada

OTTAWA, ON, le 27 août 2023 /CNW/ - Tous les jours, les personnes des communautés 2ELGBTQI+ de partout au Canada font face à de la discrimination, de la violence et de l'injustice, tout simplement à cause de leur identité. Investir directement dans les communautés 2ELGBTQI+ et dans les organismes qui les soutiennent contribuera à garantir que tous les individus puissent participer pleinement à la vie sociale, économique et politique, sans discrimination.

À l'occasion du premier anniversaire du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé l'octroi d'une aide financière pouvant s'élever jusqu'à 1,9 million de dollars, provenant du Fonds de développement des capacités communautaires 2ELGBTQI+, accordé à sept organismes 2ELGBTQI+ de la région d'Ottawa. Cette annonce s'ajoute à une série d'initiatives prises dans le cadre de l'approche pangouvernementale et évolutive mise en place afin de « Bâtir notre avenir, avec fierté », le titre du Plan d'action.

Depuis le lancement du Plan d'action, le gouvernement du Canada travaille activement à faire progresser les droits et l'égalité des personnes 2ELGBTQI+ au Canada. Voici quelques exemples des réalisations de cette année :

Continuer à investir directement dans les organismes 2ELGBTQI+ par le biais du Fonds pour les projets et les capacités (dans le cadre de l'engagement historique de 100 millions de dollars qui s'inscrit dans le Plan d'action).

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé l'établissement d'un partenariat entre le gouvernement du Canada et l'organisation à but non lucratif Rainbow Railroad en vue de protéger les réfugiés LGBTQI+ et de les accueillir au Canada .

. Investissement de 25 millions de dollars pour mettre sur pied le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+. Il s'agit du premier programme du genre au monde.

Radiation des infractions historiquement injustes à l'encontre des personnes 2ELGBTQI+ (maisons de débauche et infractions liées à l'indécence).

Amélioration de l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour les communautés autochtones et 2ELGBTQI+ provenant du Fonds pour la santé sexuelle et reproductive.

À l'automne 2023, le gouvernement du Canada amorcera le lancement d'un plan de mise en oeuvre de la recherche d'une valeur pouvant s'élever jusqu'à 7,7 millions de dollars afin de soutenir de nouvelles recherches menées par les communautés, ainsi que de nouvelles collectes de données pour informer les futures initiatives 2ELGBTQI+.

Les efforts ne s'arrêtent pas là. Les prochaines étapes continueront de miser sur le travail de collaboration entre le gouvernement du Canada, les communautés, les organismes et les personnes 2ELGBTQI+.

À une époque pendant laquelle la discrimination et les discours haineux prévalent, le gouvernement du Canada vise à éduquer la population canadienne sur l'importance de célébrer nos différences en favorisant la compréhension des enjeux des communautés 2ELGBTQI+.

Citation

« Il y a exactement un an, nous avons lancé le tout premier Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, un engagement pangouvernemental à ne jamais renoncer à soutenir les Canadiennes et les Canadiens 2ELGBTQI+. Nous observons une montée continue des discours homophobes et transphobes et ceci amène trop souvent son lot de conséquences réelles. C'est pourquoi notre gouvernement continuera de soutenir les communautés 2ELGBTQI+ tout en continuant d'investir directement dans les organismes communautaires. Nous avons accompli un travail considérable au cours de la dernière année, mais il reste encore beaucoup à faire. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Ce soutien aux communautés 2ELGBTQI+ de la région d'Ottawa est une réalisation tangible du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+. Ces organismes communautaires jouent un rôle clé en amplifiant des voix marginalisées et en offrant des espaces sûrs. En travaillant directement avec les communautés locales, ils peuvent créer un changement systémique. Notre gouvernement soutiendra toujours les communautés et les organisations 2ESLGBTQI+ qui s'efforcent d'améliorer les choses et de bâtir un Canada plus inclusif. »

L'honorable Mona Fortier, Députée d'Ottawa-Vanier

Faits en bref

En 2021, 423 crimes haineux ciblant une orientation sexuelle ont été enregistrés, un total qui dépasse celui atteint en 2019, soit de 265 crimes haineux. Parmi ces crimes, près de 8 sur 10 (77 %) ciblaient précisément les personnes gaies ou lesbiennes, tandis que la proportion restante visait les personnes bisexuelles (2 %) et les personnes d'une autre orientation sexuelle autre que l'hétérosexualité, comme les personnes asexuelles et pansexuelles (11 %). (Statistique Canada, Le Quotidien, Les crimes haineux déclarés par la police, 2021 [ statcan.gc.ca ] Publié le 22 mars 2023)

En 2019, 7 jeunes de 15 à 17 ans sur 10 ont déclaré avoir subi de l'intimidation à un moment donné au cours de l'année précédente. Le risque de subir des moqueries ou des insultes ou d'être exclu était plus élevé chez les jeunes de la diversité sexuelle et de genre, qui comprend les personnes transgenres ou non binaires ou ayant une attirance pour des personnes du même genre, que chez les jeunes cisgenres attirés exclusivement par des personnes d'un genre différent. 2022, Statistique Canada, Le Quotidien. Étude : Victimisation par intimidation chez les jeunes de la diversité sexuelle et de genre au Canada , 2022 [ statcan.gc.ca ] Publié le 18 octobre 2022)

Le Budget 2022 a accordé 100 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer la conception et la mise en oeuvre du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ profitable aux personnes 2ELGBTQI+ qui se répartit comme suit :



Jusqu'à 75 millions de dollars pour les organismes communautaires 2ELGBTQI+ qui défendent et servent leurs communautés :







Jusqu'à 40 millions de dollars sous la forme d'un nouveau soutien axé sur le renforcement des capacités, en accordant prioritairement les fonds aux communautés 2ELGBTQI+ qui sont également marginalisées en raison d'autres facteurs, telles que les communautés 2ELGBTQI+ noires, racisées et autochtones ainsi que les personnes 2ELGBTQI+ en situation de handicap, aînées, jeunes, appartenant à une communauté de langue officielle en situation minoritaire et vivant en milieu rural, ce qui constitue l'annonce d'aujourd'hui;





Jusqu'à 35 millions de dollars sous la forme d'un nouveau soutien axé sur les projets qui visent à lever précisément les obstacles à l'égalité des personnes 2ELGBTQI+;



11,7 millions de dollars pour le Secrétariat 2ELGBTQI+ afin qu'il supervise et facilite la mise en oeuvre du Plan d'action;



7,7 millions de dollars pour la collecte de données et la recherche en matière de politiques dirigée par la communauté à l'appui des interventions fédérales liées aux enjeux 2ELGBTQI+;



5,6 millions de dollars pour la conception et la mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation axées sur l'élimination de la stigmatisation et de la discrimination que subissent les personnes 2ELGBTQI+ du Canada .

Liens connexes

