/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada réaffirme son soutien envers les communautés 2ELGBTQI+ à l'occasion de l'anniversaire du Plan d'action fédéral/





OTTAWA, ON, le 26 août 2023 /CNW/ - Le 27 août, en vue de souligner le premier anniversaire du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, fera une annonce concernant du soutien qui sera offert à sept organismes 2ELGBTQI+ dans la région d'Ottawa.

Date : Le 27 août 2023



Heure : 10 h 30 (HAE)



Lieu Festival Fierté dans la Capitale (Scène Somerset)

350, rue Somerset Ouest (près de la rue Bank)

Ottawa (Ontario)





Remarques aux médias : Les membres des médias qui souhaitent assister à cet événement doivent s'inscrire avant 9 h 30 (HAE) le 27 août 2023 en envoyant un courriel à [email protected].

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

27 août 2023 à 07:00

