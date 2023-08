iFLYTEK organise un sommet mondial des partenaires





De nouveaux produits brillent aux Championnats du monde d'athlétisme alors que l'entreprise accélère son expansion sur le marché mondial

BUDAPEST, Hongrie, 26 août 2023 /PRNewswire/ -- Le Consumer Business Group d'iFLYTEK a organisé un sommet mondial des partenaires à Budapest lors des Championnats du monde d'athlétisme de Budapest 2023 (WAC Budapest 23), où iFLYTEK est le fournisseur officiel de l'événement WAC Budapest 23 , fournissant aux championnats des logiciels de traduction automatique, des produits matériels et d'autres services. Près d'une trentaine de partenaires mondiaux ont participé à l'événement.

L'engagement avec le WAC Budapest 23 et la communauté mondiale grâce à la technologie fait partie de la stratégie d'expansion internationale d'iFLYTEK pour 2023. La société a tenu sa première conférence sur la stratégie d'expansion internationale et le lancement d'un produit à Singapour en juin dernier. iFLYTEK a depuis lancé des activités commerciales à l'échelle mondiale et fourni un support technologique de produits pour de nombreux événements sportifs internationaux, d'importantes conférences gouvernementales et des expositions à grande échelle.

Lors du Sommet mondial des partenaires de Budapest, les consommateurs internationaux ont pu découvrir et acheter les produits matériels intelligents d'iFLYTEK. Les directeurs commerciaux d'iFLYTEK ont présenté la gamme de produits de consommation de l'entreprise aux partenaires présents, notamment :

L'iFLYTEK Smart Translator, un produit phare qui répond aux besoins de communication multilingue grâce à des capacités en ligne et hors ligne ;

Le iFLYTEK Smart Recorder et le iFLYTEK Smart Recorder Pro, qui possèdent des capacités d'enregistrement de haute qualité avec transcription en temps réel pour transcrire rapidement des mots en texte afin d'améliorer la prise de notes et l'efficacité du travail, et faire fonctionner des moteurs de transcription dans les appareils eux-mêmes pour une utilisation hors ligne et la sécurité des données ;

Le iFLYTEK Smart Dictionary Pen, un produit léger doté d'un dictionnaire qui aide les étudiants en langues en leur permettant d'effectuer des requêtes textuelles et des traductions par de simples actions de balayage.

Au WAC Budapest 23, les athlètes internationaux communiquent de manière transparente via le iFLYTEK Smart Translator. Pendant ce temps, les journalistes du centre multimédia utilisent l'iFLYTEK Smart Recorder et l'iFLYTEK Smart Recorder Pro pour améliorer l'efficacité de leurs reportages.

Zhao Xiang, vice-président du groupe iFLYTEK Consumer Business, a prononcé un discours lors du sommet, soulignant le fort potentiel mondial des technologies d'iFLYTEK. Il a noté que les consommateurs ont toujours adopté les produits iFLYTEK en Chine et que les produits sont très compétitifs à l'échelle mondiale, en particulier lorsqu'ils sont associés aux capacités de la chaîne d'approvisionnement des industries électroniques locales.

iFLYTEK s'engage à renforcer la collaboration internationale, à élargir les domaines d'activité et à aider la communauté mondiale à relever des défis de plus en plus complexes grâce à ses capacités avancées.

À propos d'iFLYTEK ? iFLYTEK est une société cotée dans la région Asie-Pacifique qui se concentre sur la parole et la technologie intelligentes. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.iflytek.com/en/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2194644/IFLYTEK_WAC_BUDAPEST_SUMMIT.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2194645/IFLYTEK_WAC_BUDAPEST_SUMMIT_2.jpg

26 août 2023 à 12:02

