Avis aux médias - Gabriel Nadeau-Dubois et Ruba Ghazal sur le terrain pour la rentrée





MONTRÉAL, le 25 août 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, et la responsable solidaire en matière d'éducation, Ruba Ghazal, feront une mêlée de presse à 11h ce lundi 28 août au coin de terrasse Mercure et de la rue Chapleau, près de l'école Saint-Louis-de-Gonzague à Montréal au sujet de la rentrée scolaire.

Veuillez confirmer votre présence auprès de Simone Lirette.

AIDE-MÉMOIRE

Date: lundi 28 août

Heure: 11h

Lieu: Coin terrasse Mercure et rue Chapleau, près de l'école Saint-Louis-de-Gonzague à Montréal

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

25 août 2023 à 15:19

Communiqué envoyé leet diffusé par :