Le comté chinois de Pingyang devient une plaque tournante mondiale des exportations de produits pour animaux de compagnie





Le comté de Pingyang, situé dans la ville de Wenzhou, au sein de Zhejiang, une province de l'est de la Chine, a une histoire vieille de 1 740 ans. Aujourd'hui, Pingyang est devenue l'une des principales régions d'exportation de produits pour animaux de compagnie dans le monde. Récemment, le « 2023 Overseas Communication Forum of New Era Chinese Brand Image and Silk Road E-commerce (Wenzhou) Innovation and Development Conference » s'est tenu à Pingyang, où plus de 1 000 articles pour animaux de compagnie sont produits, notamment des aliments pour animaux, des casse-croûte, des laisses, des jouets, des vêtements, des plaques nominatives, des chenils, des structures d'escalade pour chats et des produits à mâcher pour chiens (Chew Bones).

Outre les produits pour animaux de compagnie, Pingyang joue également un rôle clé au niveau des marchés étrangers dans les domaines de l'impression, de l'emballage et des produits de massage. Pingyang, l'un des trois principaux groupes d'équipements d'impression de Chine, exporte principalement vers l'Allemagne et les États-Unis et affiche une croissance rapide et stable de sa valeur marchande. Pingyang joue également un rôle important dans l'industrie des appareils de massage, regroupant plus de 300 entreprises et exportant des produits vers 118 pays et régions.

Pingyang compte plus de 2 000 entreprises de commerce extérieur et plus de 700 entreprises de commerce électronique transfrontalier, avec un volume d'exportation annuel total d'environ 2,3 milliards d'USD. Zhang Shouyu, secrétaire du comité du comté de Pingyang du PCC, affirme que l'industrie du commerce électronique transfrontalier contribue actuellement de manière substantielle à l'amélioration de la réputation internationale de la marque Pingyang et à son développement en termes de qualité.

25 août 2023 à 15:15

