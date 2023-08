Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un financement à la Chester Playhouse





Le député Andy Fillmore annoncera un appui pour la réouverture de la Chester Playhouse

CHESTER, NS, le 25 août 2023 /CNW/ - Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Halifax, annoncera samedi un financement à l'appui de la réouverture de la Chester Playhouse. Il fera cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, et de l'honorable Gudie Hutchings, ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et ministre du Développement économique rural.

Veuillez noter que les places de stationnement sont limitées dans les rues et à proximité de la Chester Playhouse. Les médias doivent planifier en conséquence.

Si les conditions météorologiques sont défavorables, les représentants des médias sont priés de communiquer avec Lynn Pettypiece, au 902-980-0314, pour s'assurer que l'annonce aura lieu à l'heure et à l'endroit prévus.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le dimanche 27 août 2023

HEURE :

13 h

LIEU :

Chester Playhouse

22, rue Pleasant

Chester (Nouvelle-Écosse)

SOURCE Patrimoine canadien

25 août 2023 à 15:00

