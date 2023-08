CGTN : Les BRICS accueillent de nouveaux membres : Quelle est la portée de cette expansion pour le monde?





BEIJING, 25 août 2023 /CNW/ - Les dirigeants des BRICS ont convenu jeudi d'inviter six nouveaux pays, soit l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, à se joindre au groupe.

Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse organisée dans le cadre du 15e Sommet des BRICS, en présence du président chinois Xi Jinping et d'autres dirigeants des BRICS, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et le premier ministre indien Narendra Modi. Le président russe Vladimir Poutine était quant à lui également présent à la conférence, de façon virtuelle.

L'adhésion des six nouveaux pays membres entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

S'exprimant lors de la conférence de presse, le président chinois a appelé les membres des BRICS à travailler ensemble afin d'écrire un nouveau chapitre de solidarité et de coopération entre les marchés émergents et les pays en développement pour assurer leur croissance.

Une nouvelle vitalité, un nouvel élan

Lors de la conférence de presse, les cinq dirigeants des BRICS ont félicité ces six pays et exprimé leur confiance dans le développement futur du bloc.

« L'expansion des BRICS est un moment historique qui constitue un nouveau point de départ pour la coopération entre ses pays membres », a déclaré le président Xi Jinping.

Il a salué l'expansion, affirmant qu'elle apportera une nouvelle vitalité au mécanisme de coopération des BRICS et renforcera davantage les forces en faveur de la paix et du développement dans le monde.

Le président chinois a ajouté que tant que les pays des BRICS uniront leurs efforts, beaucoup de choses pourront être réalisées grâce à la coopération BRICS, et qu'un avenir prometteur attendait les pays membres.

Rappelant que les pays membres étaient parvenus à un accord sur les principes directeurs concernant le processus d'expansion des BRICS, Cyril Ramaphosa, qui a présidé la conférence de presse, a déclaré aux journalistes : « Nous accordons de l'importance aux intérêts des autres pays dans l'établissement d'un partenariat des BRICS. »

« Lors du sommet, les BRICS ont entamé un nouveau chapitre dans leurs efforts qui visent à créer un monde juste, inclusif et prospère », a-t-il ajouté.

Luiz Inacio Lula da Silva a fait remarquer que l'intérêt des autres pays à rejoindre les BRICS démontrait la pertinence d'un nouvel ordre économique mondial que le groupe appelle de tous ses voeux.

Affirmant son soutien inconditionnel à l'expansion des BRICS, Narendra Modi a déclaré : « L'Inde a toujours cru que l'intégration de nouveaux membres renforcerait les BRICS en tant qu'organisation, et qu'elle donnerait un nouvel élan à nos efforts communs. »

« L'expansion des BRICS renforcera également la croyance de nombreux pays dans le fait qu'un ordre mondial multipolaire est possible », a-t-il ajouté.

D'autre part, Vladimir Poutine s'est engagé à établir une interaction concrète avec les nouveaux membres et à continuer de travailler en vue d'étendre l'influence de l'association dans le monde.

Pourquoi certains pays veulent-ils rejoindre les BRICS?

Selon le président Ramaphosa, plus de 40 pays ont manifesté leur désir de rejoindre les BRICS, et 22 ont officiellement demandé à être admis.

Les commentaires du président chinois lors de la conférence de presse ont permis de comprendre pourquoi l'adhésion au groupe BRICS est devenue un objectif stimulant pour les pays en développement.

« L'expansion reflète la résolution des pays BRICS d'unir leurs forces et de coopérer avec d'autres pays en développement, répond aux attentes de la communauté internationale et sert les intérêts communs des marchés émergents et des pays en développement », a déclaré Xi Jinping.

Malgré l'instabilité présente dans le paysage international, les BRICS, qui représentent plus de 40 % de la population mondiale et le quart de l'économie internationale, ont enregistré des succès remarquables en matière de coopération, contribuant à promouvoir le développement commun et à relever les défis mondiaux, notamment l'accroissement de l'écart économique entre le Nord et le Sud, les changements climatiques et la gouvernance numérique.

La Nouvelle Banque de développement (NDB) fondée par les BRICS, dont le siège social est situé à Shanghai, offre un aperçu des efforts déployés par le groupe pour s'attaquer aux problèmes d'infrastructure et de développement auxquels font face les économies émergentes, tout en faisant progresser l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable.

En tant que première institution financière multilatérale mondiale créée entièrement par des pays en développement, la NDB a approuvé 98 projets d'une valeur totale de 33,2 milliards de dollars, fournissant des garanties solides pour la construction d'infrastructures et le développement durable dans les marchés émergents et les économies en développement, tout en contribuant à la croissance mondiale.

Le NDB a également accentué ses efforts dans les domaines de l'écologie et du développement durable; environ 40 % des projets de la banque sont consacrés à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de leurs effets.

Dans le domaine du numérique, le groupe a élaboré un cadre de partenariat portant sur l'économie numérique, baptisé « BRICS Digital Economy Partnership Framework », qui a pour but de mettre l'accent sur les points communs et les complémentarités des membres des BRICS dans le domaine de l'économie numérique.

La Chine est un investisseur et un partenaire commercial clé au sein du groupe des BRICS. Les importations et exportations de la Chine avec les autres pays membres des BRICS ont augmenté de 19,1 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,38 billions de yuans (environ 330,62 milliards de dollars) entre janvier et juillet, selon les données fournies par l'Administration générale des douanes.

https://news.cgtn.com/news/2023-08-24/BRICS-announces-new-members-1mwR9byHOp2/index.html

25 août 2023

