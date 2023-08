Le gouvernement du Canada finance des organismes communautaires de Fredericton afin de contribuer à la lutte contre la violence fondée sur le sexe





De : Femmes et Égalité des genres Canada

FREDERICTON, NB, le 25 août 2023 /CNW/ - La violence fondée sur le sexe coûte la vie aux femmes et aux personnes de diverses identités de genre. Les personnes qui sont les plus à risque ou mal desservies lorsqu'elles subissent de la violence fondée sur le sexe sont celles qui vivent dans des régions rurales et éloignées, les femmes autochtones, noires, en situation de handicap ou racisées ainsi que les personnes non binaires et les personnes 2ELGBTQI+. Comprendre et contrer la violence fondée sur le sexe à l'encontre de ces groupes constitue une étape cruciale vers l'atteinte de l'égalité des genres au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et Jenica Atwin, députée de Fredericton, ont annoncé l'octroi d'une aide financière de 908 384 $ pour deux organismes de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Voici les organismes en question et leurs projets :

Under One Sky Friendship Centre recevra une somme de 487 384 $ pour son projet intitulé Contrer la violence fondée sur le sexe grâce au renforcement de la capacité et à l'élaboration de programmes , qui lui permettra de lutter contre les causes profondes de la violence fondée sur le sexe et de faire en sorte que les femmes autochtones et les personnes 2ELGBTQQIA+ et leurs communautés puissent prospérer aujourd'hui et à l'avenir.





recevra une somme de 487 384 $ pour son projet intitulé , qui lui permettra de lutter contre les causes profondes de la violence fondée sur le sexe et de faire en sorte que les femmes autochtones et les personnes 2ELGBTQQIA+ et leurs communautés puissent prospérer aujourd'hui et à l'avenir. Alliance Pro-jeunesse recevra 421 000 $ pour son projet intitulé Youth Healthy Relationships in New Brunswick Indigenous Communities (Relations saines pour les jeunes dans les communautés autochtones du Nouveau-Brunswick). Ce projet habilitera et incitera les jeunes autochtones à créer un programme de relations saines pour adolescentes et adolescents qui sera efficace et adapté à leur culture dans leurs communautés - une pratique prometteuse pour lutter contre la violence fondée sur le sexe.

Ces projets permettront de poursuivre le travail nécessaire pour lutter contre les causes profondes de la violence fondée sur le sexe et pour faire en sorte que les femmes et les personnes de diverses identités de genre puissent prospérer aujourd'hui et à l'avenir.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur le lancement historique du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe par les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la condition féminine en novembre 2022. Le Plan d'action national comporte cinq piliers : soutien aux personnes victimes et survivantes et à leur famille; prévention; système judiciaire réactif; mise en oeuvre des approches dirigées par les Autochtones; infrastructure sociale et environnement. Le Plan d'action national est un complément du Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées et de la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées avec lesquels il est en harmonie.

Citations

« La violence fondée sur le sexe est une violation des droits de la personne encore trop profondément ancrée dans notre société. Les projets annoncés aujourd'hui, qui sont au coeur du changement systémique et qui soutiennent leurs efforts pour sauver des vies, demeurent une priorité absolue pour le gouvernement du Canada. Ces initiatives traceront une voie vers des collectivités plus sécuritaires partout au Nouveau-Brunswick. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Under One Sky Friendship Centre et Partners for Youth entraînent un changement positif dans nos communautés en s'attaquant aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe. Ces initiatives sont essentielles dans notre cheminement collectif vers l'égalité des genres, tout en assurant la prospérité et la sécurité de toutes et tous à Fredericton et ailleurs. »

Jenica Atwin, députée de Fredericton

Faits en bref

Le financement à Under One Sky Friendship Centre fait partie de l'enveloppe d'environ 601,3 millions de dollars que le gouvernement du Canada a engagés dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. De ce financement, 55 millions de dollars serviront à accroître la capacité des organismes de femmes autochtones et de personnes 2ELGBTQI+ pour les aider à s'attaquer aux causes profondes de la violence et à offrir des programmes de prévention dans leurs communautés.

a engagés dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. De ce financement, 55 millions de dollars serviront à accroître la capacité des organismes de femmes autochtones et de personnes 2ELGBTQI+ pour les aider à s'attaquer aux causes profondes de la violence et à offrir des programmes de prévention dans leurs communautés. Le financement à Alliance Pro-jeunesse fait partie des 105 millions de dollars sur cinq ans que le gouvernement du Canada a alloués à Femmes et Égalité des genres Canada par le biais du budget 2021, pour améliorer son Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe. De ce montant, environ 56 millions de dollars sont engagés pour soutenir des projets qui renforcent le secteur de la violence fondée sur le sexe grâce à des pratiques prometteuses et au développement des connaissances.

a alloués à Femmes et Égalité des genres par le biais du budget 2021, pour améliorer son Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe. De ce montant, environ 56 millions de dollars sont engagés pour soutenir des projets qui renforcent le secteur de la violence fondée sur le sexe grâce à des pratiques prometteuses et au développement des connaissances. En s'appuyant sur ces investissements, le budget de 2022 prévoyait 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts pour mettre en oeuvre le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Bien qu'environ 5 % de la population féminine au Canada se soit identifiée comme autochtone, 21 % de tous les homicides liés au genre entre 2011 et 2021 visaient des femmes et des filles autochtones.

se soit identifiée comme autochtone, 21 % de tous les homicides liés au genre entre 2021 visaient des femmes et des filles autochtones. Entre 2009 et 2021, selon les données de toutes les provinces, le Nouveau-Brunswick est la province qui a enregistré la plus forte augmentation de la violence entre partenaires intimes envers les femmes et les filles, avec une croissance de 39 %.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

25 août 2023 à 14:43

Communiqué envoyé leet diffusé par :