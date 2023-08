Huawei et Ericsson signent une entente de licences croisées de brevets à long terme





SHENZHEN, Chine, 25 août 2023 /CNW/ - Huawei et Ericsson ont conclu une entente mondiale de licences croisées de brevets à long terme qui couvre les brevets essentiels à une vaste gamme de normes comme les normes 3GPP, UIT, IEEE et IETF pour les technologies cellulaires 3G, 4G et 5G. L'entente couvre les ventes respectives d'infrastructure de réseau et d'appareils grand public des entreprises, donnant à chaque partie un accès global aux technologies normalisées brevetées de l'autre.

« Nous sommes ravis de conclure une entente mondiale de licences croisées à long terme avec Ericsson », a déclaré Alan Fan, directeur du service des droits de propriété intellectuelle de Huawei. « En tant que principaux contributeurs aux brevets essentiels au respect des normes pour la communication mobile, les entreprises reconnaissent la valeur de la propriété intellectuelle de l'autre, et cette entente crée un environnement plus strict en matière de brevets. Cela démontre l'engagement des deux parties à respecter et protéger adéquatement la propriété intellectuelle. »

Au cours des 20 dernières années, Huawei a contribué de façon importante aux normes générales des technologies de l'information et des communications (TIC), y compris celles pour les codecs cellulaires, Wi-Fi et multimédias. En 2022, Huawei a figuré au premier rang du classement des demandeurs de l'Office européen des brevets (OEB) pour le nombre de demandes de brevet déposées, avec 4 505 demandes.

« Notre engagement à partager les innovations technologiques de pointe favorisera le développement d'une industrie saine et durable et fournira aux consommateurs des produits et des services améliorés », a ajouté M. Fan.

Huawei est à la fois titulaire et responsable de la mise en oeuvre de brevets essentiels au respect des normes et cherche à adopter une approche équilibrée en matière d'octroi de licences. Par la conclusion de cette entente, elle donne et obtient l'accès à des technologies clés. M. Fan a déclaré : « Cette entente est le résultat de conversations sérieuses qui ont permis de s'assurer que les intérêts des titulaires et responsables de la mise en oeuvre de brevets sont servis équitablement. »

À propos de Huawei

Fondé en 1987, Huawei est un fournisseur mondial de premier plan d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC). Nous comptons plus de 207 000 employés, et nous sommes présents dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes partout dans le monde.

Notre vision et notre mission sont d'apporter le numérique à chaque individu, à chaque foyer et à chaque organisation, pour un monde pleinement connecté et intelligent. À cette fin, nous travaillerons en vue d'offrir une connectivité omniprésente et un accès inclusif au réseau, en jetant les bases d'un monde intelligent; en fournissant une capacité de traitement diversifiée là où vous en avez besoin, au moment où vous en avez besoin, pour apporter le nuage et l'intelligence aux quatre coins de la terre; créer des plateformes numériques pour aider l'ensemble des industries et des entreprises à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques; et redéfinir l'expérience utilisateur avec l'IA, en la rendant plus intelligente et plus personnalisée pour les gens dans tous les aspects de leur vie, qu'ils soient à la maison, en déplacement, au bureau, ou en train de s'amuser ou de s'entraîner. Pour en savoir plus, visitez le site Web de Huawei à www.huawei.com ou suivez-nous sur :

25 août 2023

