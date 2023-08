Conflit de travail chez Autobus Matanais Inc. - À l'approche de la rentrée scolaire, est-ce qu'il y aura du transport par autobus à Matane??





MATANE, QC, le 25 août 2023 /CNW/ - Le refus de la part du transporteur Autobus Matanais Inc. de respecter les engagements qu'il a pris dans le cadre de l'entente de principe survenue à la fin juin met en péril le service de transport par autobus scolaire à Matane à l'approche de la rentrée.

«?Le protocole de retour au travail sur lequel nous nous sommes entendus prévoyait le versement de la moitié de la rétroactivité salariale au plus tard le 15 août?», explique Maryse Boulay, porte-parole de l'Association des chauffeurs d'autobus scolaires Matanais Inc. «?Or, nos membres n'ont toujours pas reçu un sou et l'employeur trouve toujours une nouvelle excuse pour justifier ce retard. De plus, il n'a toujours pas signé la convention collective, ce qui démontre clairement sa mauvaise foi. On a l'impression de faire rire de nous.?»

Le syndicat a d'ailleurs fait parvenir une mise en demeure à l'employeur ce vendredi 25 août au matin, le sommant de respecter ses engagements et de signer la convention collective dans les plus brefs délais. D'autres recours juridiques seront envisagés ultérieurement si l'employeur devait refuser d'obtempérer.

«?Nous sommes à quelques jours de la rentrée et c'est la confusion totale, explique Pauline Bélanger, présidente par intérim du Conseil central du Bas-Saint-Laurent. « Plusieurs salarié-es n'ont reçu aucune information quant au fonctionnement de la reprise du travail. Cette situation doit être résolue au plus vite, non seulement pour les travailleuses et les travailleurs, mais aussi pour les parents qui méritent de savoir à quoi s'attendre mardi prochain. »

«?Après un long et laborieux processus de négociation et plus de trois mois de conflit, c'est frustrant de voir que l'employeur continue de mépriser ainsi les salarié-es?», s'insurge Josée Dubé, présidente du secteur du transport scolaire à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN. «?Il semble déterminé à les faire suer jusqu'au bout, quitte à compliquer la vie de centaines de familles au passage. C'est révoltant.?»

À propos

L'Association des chauffeurs d'autobus scolaires Matanais Inc. regroupe 31 membres et est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Elle regroupe 65 syndicats comptant 3?000 membres dans le secteur du transport scolaire.

Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN représente 8?500 membres, répartis dans plus de 96 syndicats, dans toutes les MRC de la région, de La Pocatière à Les Méchins, tous les secteurs d'activité confondus, privé comme public.

25 août 2023 à 14:23

