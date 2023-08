XCMG Machinery soutient le développement des infrastructures en Afrique avec divers engins de constructions, solutions et services





LAGOS, Nigeria, 25 août 2023 /PRNewswire/ -- La construction vient d'être achevée et la production vient de débuter sur le plus grand projet de raffinerie de pétrole au monde, la raffinerie de Dangote, au Nigeria. Au cours des dernières années, XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425) a participé à ce mégaprojet de raffinerie avec plus de 2 000 pièces d'équipement, y compris des pelleteuses, des grues, des rouleaux compresseurs et autres, stationnés sur le chantier et garantissant un fonctionnement ininterrompu de haute intensité.

Le projet de la raffinerie de Dangote couvre une superficie de 2 200 hectares et a la capacité de transformer 650 000 barils de pétrole brut en produits pétroliers raffinés par jour. Cela permettra au Nigeria à devenir un pays raffineur de pétrole et à atténuer de manière significative les risques de stabilité énergétique, libérant ainsi le Nigeria de sa dépendance aux importations de pétrole. La raffinerie produira 12 000 mégawatts d'électricité et créera plus de 135 000 emplois permanents.

Les produits de haute qualité et les services fiables de XCMG ont assuré le bon déroulement de la construction de la raffinerie de Dangote. Pendant la construction, la durée de fonctionnement moyenne d'une seule pelleteuse XCMG était supérieure à 8 000 heures. Pour faire face à un environnement hostile comme celui de Lagos, une ville au bord de la mer, avec des températures élevées, de l'humidité et de la poussière, qui posent de grands défis d'adaptabilité et de fiabilité des engins de construction, XCMG a réalisé des mises à niveau et des améliorations personnalisées pour assurer une performance optimale.

La pelleteuse XE470D a été la force principale du projet ; elle est équipée du moteur Cummins puissant, basse consommation et écologique, associé à un système d'admission qui adopte une conception de filtration à trois étages. Les filtres intérieurs et extérieurs utilisent un matériau filtrant Ultra-Web® qui augmente le taux de filtration à 99,99 % pour faire face à l'air poussiéreux.

XCMG a également déployé des équipes d'ingénieurs et de techniciens sur le projet de la raffinerie de Dangote, fournissant un service de bout en bout 24 heures sur 24 pour faciliter l'équipement sur place.

XCMG est le premier exportateur chinois d'engins de construction en Afrique depuis 2017. Les pelleteuses et les grues de XCMG sont largement utilisées dans les grands projets d'infrastructure à travers l'Afrique, contribuant à améliorer et à transformer les conditions de vie et de déplacement locales.

Les grues à tour de XCMG ont participé au projet du pont Magufuli qui traverse le lac Victoria, le plus grand d'Afrique. Composé d'un très long pont de 3 200 mètres de long et relié à un pont d'approche de 1 660 mètres de long, il deviendra le plus long pont d'Afrique de l'Est et le plus long pont à haubans à tour basse d'Afrique, reliant la province de Gaita et la province de Mwanza en Tanzanie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2194302/XCMG_Machinery_Participated_Mega_Refinery_Project_Dangote_More_Than_2.jpg

25 août 2023 à 13:59

Communiqué envoyé leet diffusé par :