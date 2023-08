Suspension de la négociation par l'Organisme canadien de réglementation des investissements - NFI.R

L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : NFI Group Inc. Symbole TSX : NFI.R Les titres : Non Motif : En attente de radiation Heure de la suspension (HE) : 12 h 39 L'OCRI peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter)...

Dans la région d'Edmonton, on trouve une main-d'oeuvre qualifiée, l'un des secteurs technologiques de l'Amérique du Nord à la croissance la plus rapide et certaines des entreprises à forte croissance les plus novatrices du Canada qui renforcent notre...