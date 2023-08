Le ministre Boissonnault annonce des investissements fédéraux destinés à soutenir la croissance des entreprises et la création d'emplois dans la région d'Edmonton





Plus de 12,2 millions de dollars accordés par PrairiesCan aideront 11 entreprises novatrices d'Edmonton à accroître leurs activités et à pénétrer de nouveaux marchés

EDMONTON, AB, le 25 août 2023 /CNW/ - Dans la région d'Edmonton, on trouve une main-d'oeuvre qualifiée, l'un des secteurs technologiques de l'Amérique du Nord à la croissance la plus rapide et certaines des entreprises à forte croissance les plus novatrices du Canada qui renforcent notre économie. Le gouvernement fédéral est déterminé à aider les entreprises de pointe d'Edmonton à poursuivre leur croissance et à créer des emplois de qualité sur lesquels les Canadiens peuvent compter.

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 12,2 millions de dollars au profit de 11 entreprises dans des secteurs allant des technologies propres et des soins de santé à l'informatique quantique et à l'intelligence artificielle.

Voici quelques exemples d'entreprises locales qui reçoivent un soutien :

Alberta Honey Producers Co-operative Ltd. reçoit 1 822 945 dollars pour élargir et moderniser ses activités de traitement et d'emballage du miel, ainsi que pour augmenter sa capacité et soutenir la croissance de ses ventes sur les marchés nord-américains et asiatiques.

reçoit 1 822 pour élargir et moderniser ses activités de traitement et d'emballage du miel, ainsi que pour augmenter sa capacité et soutenir la croissance de ses ventes sur les marchés nord-américains et asiatiques. Boreal Laser Inc. reçoit 1 259 660 dollars pour lancer une série de produits qui intègrent des technologies améliorées permettant de mesurer les émissions de gaz de manière fiable et d'accélérer la croissance sur les marchés mondiaux.

reçoit 1 259 pour lancer une série de produits qui intègrent des technologies améliorées permettant de mesurer les émissions de gaz de manière fiable et d'accélérer la croissance sur les marchés mondiaux. Copperstone Technologies reçoit 1 912 485 dollars pour concevoir et construire des robots de pointe afin de répondre à la demande de ses services de surveillance de l'environnement à risque contrôlés à distance.

reçoit 1 912 pour concevoir et construire des robots de pointe afin de répondre à la demande de ses services de surveillance de l'environnement à risque contrôlés à distance. DrugBank (constituée en société sous le nom de OMx Personal Health Analytics) reçoit 715 000 dollars pour améliorer la fonctionnalité de son logiciel de base de données de connaissances pharmaceutiques et pour soutenir les produits et les partenariats.

reçoit 715 pour améliorer la fonctionnalité de son logiciel de base de données de connaissances pharmaceutiques et pour soutenir les produits et les partenariats. Zero Point Cryogenics Inc. reçoit 604 140 dollars pour mettre sur pied une installation de fabrication dotée d'une capacité de production de réfrigérateurs à dilution sur mesure et pour intensifier la commercialisation afin de tirer parti de la demande croissante de systèmes cryogéniques dans l'industrie de l'informatique quantique.

Les investissements annoncés aujourd'hui devraient contribuer à la création de 475 emplois. Le financement fédéral est remboursable et provient du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) et du Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC). PrairiesCan administre ces programmes fédéraux en Alberta.

Citations

« Les investissements annoncés aujourd'hui aideront certaines des entreprises les plus novatrices de la région d'Edmonton à accroître leur capacité de production, à lancer de nouveaux produits et à s'implanter sur de nouveaux marchés. Cela est bénéfique pour les entreprises de l'Alberta, contribue à renforcer et à diversifier l'économie de la province et ouvre la voie à la création d'emplois de qualité sur lesquels les Albertains peuvent compter. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan

« La région métropolitaine d'Edmonton est une puissance économique. Qu'il s'agisse de technologies renouvelables et de soins de santé, d'informatique quantique et d'intelligence artificielle ou du secteur de l'énergie, les entreprises dans lesquelles nous investissons seront la clé de notre prospérité économique pour les années à venir. Les investissements d'aujourd'hui visent à soutenir les entreprises locales et novatrices qui créent des emplois et bâtissent une économie qui fonctionne pour tout le monde. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles

« Edmonton est en plein essor, ayant enregistré une croissance de 96 % de la valeur de l'écosystème dans la dernière année grâce au pouvoir de la collaboration. Ces 11 entreprises remarquables qui reçoivent aujourd'hui un financement de PrairiesCan contribuent grandement à faire d'Edmonton une capitale mondiale de l'innovation inclusive, à trouver des solutions aux défis les plus difficiles à relever dans le monde et à améliorer notre compétitivité à l'échelle internationale. Après avoir soutenu un certain nombre de ces jeunes entreprises à forte croissance par l'intermédiaire d'Edmonton Unlimited, nous sommes maintenant ravis de voir leurs activités florissantes, les nouveaux emplois qu'elles créent et les percées technologiques qu'elles réalisent. »

- Catherine Warren, directrice générale, Edmonton Unlimited

« Le soutien obtenu dans le cadre du programme CPE de PrairiesCan est essentiel à la réalisation du plan de croissance de Boreal Laser. Le financement servira à investir dans le personnel, les produits et les processus nécessaires pour permettre à Boreal Laser de "franchir le gouffre" qui sépare les marchés à créneaux des marchés grand public de la détection de gaz. »

- Hamish Adam, Ph.D., directeur, Boreal Laser

Faits en bref

Le financement de PrairiesCan accordé à 11 entreprises d' Edmonton et de la région provient du programme Croissance et productivité des entreprises, ainsi que du Fonds pour l'emploi et la croissance.

et de la région provient du programme Croissance et productivité des entreprises, ainsi que du Fonds pour l'emploi et la croissance. Le programme Croissance et productivité des entreprises soutient les entreprises à forte croissance qui se développent et produisent des technologies, des biens ou des services novateurs. Le financement est sans intérêt et remboursable.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance aide les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à assurer l'avenir de leurs entreprises, à renforcer leur résilience et à se préparer à la croissance. Le financement est sans intérêt et remboursable.

Document d'information

Le financement total de 12 246 084 $ offrira davantage de possibilités de croissance des entreprises et d'emplois dans des secteurs clés afin de soutenir un avenir économique prospère dans la région d'Edmonton. Onze entreprises reçoivent un financement fédéral pour prendre de l'expansion et conquérir de nouveaux marchés. Au total, 475 emplois devraient être créés grâce à ces investissements.

Le financement fédéral est remboursable et provient du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) et du Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC). PrairiesCan administre ces programmes fédéraux en Alberta.

Croissance et productivité des entreprises (CPE) - 2 711 410 $

Le programme CPE soutient les entreprises à forte croissance qui cherchent à améliorer leur productivité, à prendre de l'expansion et à commercialiser des technologies. Il verse des contributions remboursables sans intérêts aux entreprises constituées en société qui sont en exploitation depuis au moins deux ans. Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé un soutien accordé à trois entreprises :

Boreal Laser Inc. (1 259 660 $)

Lancer une série de produits qui intègrent des technologies améliorées permettant de mesurer les émissions de gaz de manière fiable et d'accélérer la croissance sur les marchés internationaux.

Lancer une série de produits qui intègrent des technologies améliorées permettant de mesurer les émissions de gaz de manière fiable et d'accélérer la croissance sur les marchés internationaux. NanoSpeed Diagnostics Inc. (736 750 $)

Obtenir la certification nécessaire à la fabrication et à la commercialisation de son dispositif de soins de santé rapides éprouvé sur les marchés nord-américains.

Obtenir la certification nécessaire à la fabrication et à la commercialisation de son dispositif de soins de santé rapides éprouvé sur les marchés nord-américains. DrugBank (constituée en société sous le nom de OMx Personal Health Analytics) (715,000 $)

Améliorer la fonctionnalité de son logiciel de base de données de connaissances pharmaceutiques et pour soutenir la croissance des ventes internationales grâce à une croissance axée sur les produits et à des partenariats.

Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) - 9 534 674 $

Le FEC est un programme fédéral de 700 millions de dollars qui soutient la création d'emplois régionaux et positionne les économies locales pour une croissance à long terme. Le Fonds fournit à des entreprises et à des organisations des prêts sans intérêt ou des financements non remboursables pour aider les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à se préparer à la croissance, à renforcer la résilience, à améliorer la compétitivité et à créer des emplois. Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé un soutien accordé à huit entreprises :

Alberta Honey Producers Co-operative Ltd. (1 822 945 $)

Élargir et moderniser ses activités de traitement et d'emballage du miel pour augmenter sa capacité et soutenir la croissance de ses ventes sur les marchés nord-américains et asiatiques.

Élargir et moderniser ses activités de traitement et d'emballage du miel pour augmenter sa capacité et soutenir la croissance de ses ventes sur les marchés nord-américains et asiatiques. Applied Quantum Materials Inc. (619 500 $)

Augmenter la capacité de production pour répondre à la demande mondiale de nanomatériaux de silicium non toxiques utilisés dans les produits des secteurs de l'électronique, des soins de santé, de la construction, de l'énergie et des biens de consommation.

Augmenter la capacité de production pour répondre à la demande mondiale de nanomatériaux Copperstone Technologies (1 912 485 $)

Concevoir et construire des robots de pointe afin de répondre à la demande de ses services de surveillance de l'environnement à risque contrôlés à distance.

Concevoir et construire des robots de pointe afin de répondre à la demande de ses services de surveillance de l'environnement à risque contrôlés à distance. Onlea Enterprises Inc. (285 000 $)

Créer et commercialiser une gamme élargie d'outils et de services d'apprentissage en ligne fondés sur l'intelligence artificielle afin de créer des expériences d'apprentissage inclusives.

Créer et commercialiser une gamme élargie d'outils et de services d'apprentissage en ligne fondés sur l'intelligence artificielle afin de créer des expériences d'apprentissage inclusives. Samdesk ( constituée en société sous le nom de Social Asset Management) (1 600 000 $)

Augmenter les ventes de ses services avancés de détection et d'alerte de crise assistés par l'intelligence artificielle sur de nouveaux marchés et secteurs d'activité à l'échelle mondiale.

Augmenter les ventes de ses services avancés de détection et d'alerte de crise assistés par l'intelligence artificielle sur de nouveaux marchés et secteurs d'activité à l'échelle mondiale. TC Scientific Inc. (1 190 604 $)

Élargir les activités de services scientifiques et analytiques spécialisés qui permettent aux entreprises du secteur des sciences de la vie de mettre leurs produits à l'essai.

Élargir les activités de services scientifiques et analytiques spécialisés qui permettent aux entreprises du secteur des sciences de la vie de mettre leurs produits à l'essai. True Angle Medical Technologies Inc. (1 500 000 $)

Affiner les technologies existantes et les intégrer afin d'accroître la taille du marché des dispositifs mobiles de traitement de la dysphagie , dispositifs qui permettent aux cliniciens et aux patients de suivre en temps réel les progrès accomplis dans l'exécution des exercices de rééducation.

Affiner les technologies existantes et les intégrer afin d'accroître la taille du marché des dispositifs mobiles de traitement de la dysphagie Zero Point Cryogenics Inc. (604 140 $)

Mettre sur pied une installation de fabrication pour produire des réfrigérateurs à dilution sur mesure et intensifier la commercialisation afin de tirer parti de la demande croissante de systèmes cryogéniques dans l'industrie de l'informatique quantique .

