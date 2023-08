Najib Mikati et les membres de sa famille innocentés des allégations de blanchiment d'argent par la principauté de Monaco





Une enquête sur Najib Mikati et sa famille a abouti au rejet de toutes les allégations et au classement de l'affaire.

Après une enquête approfondie, la police judiciaire de Monaco a confirmé le 23 août courant qu'aucune preuve d'un quelconque acte répréhensible n'avait été trouvée en rapport aux allégations de blanchiment d'argent formulées il y a plus de trois ans.

Dans un communiqué, le procureur général adjoint du tribunal de Monaco a déclaré que le dossier, qui avait été transmis à la police judiciaire de Monaco le 15 juillet 2020, avait été classé. Cet élément confirme que les allégations fallacieuses et les spéculations associées étaient infondées.

Sachant que ces allégations étaient erronées, la famille Mikati n'a jamais douté de l'issue de cette affaire. La décision de la police judiciaire monégasque fait suite à la confirmation par la Cour d'État de la principauté du Liechtenstein qu'il n'y a pas d'enquête en cours contre la famille Mikati au Liechtenstein et qu'il n'y en a pas eu dans le passé, comme l'avaient laissé entendre les médias. Une affaire au Liban a également été classée récemment. Il n'existe donc plus d'enquête, de requête ou d'acte d'accusation en cours contre un membre de la famille Mikati dans quelques juridictions que ce soit.

Réagissant à cette annonce, le premier ministre libanais (par intérim), Najib Mikati, déclare : « Je me réjouis du classement de cette affaire, les autorités européennes et libanaises n'ayant pu apporter des éléments de preuve à l'appui de ces allégations. Je considère que ces enquêtes ont été déclenchées par de fausses accusations politiquement motivées. Je suis ravi à l'idée de poursuivre mon travail au nom du peuple libanais. »

La famille Mikati a toujours explicitement affirmé qu'elle n'avait commis aucun acte répréhensible et qu'elle maintenait une frontière claire entre le public et le privé. La famille s'est toujours efforcée et continue de respecter la loi tout en se conformant aux règles, réglementations et normes éthiques en vigueur dans le monde entier. L'ensemble du patrimoine du premier ministre libanais (par intérim) Najib Mikati a été dûment et systématiquement dévoilé au conseil constitutionnel du Liban, conformément aux lois, règles et réglementations en vigueur, depuis son entrée sur la scène politique.

