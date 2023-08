Le Kit d'outils de sous-titrage LEXI optimisé par l'IA d'AI-Media place la barre plus haut





BROOKLYN, New York, 25 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media , important fournisseur de technologie et d'infrastructure de sous-titrage, est fier de dévoiler son révolutionnaire Kit d'outils de sous-titrage LEXI optimisé par l'IA . Cet ensemble complet de solutions de sous-titrage automatisé marque une nouvelle ère dans l'industrie avec la combinaison des technologies d'IA de pointe qui répondent aux besoins groupés des créateurs et des distributeurs de contenu dans le monde entier.



Le Kit d'outils LEXI optimisé par l'IA relève les défis auxquels font face les sociétés de médias, les diffuseurs, les producteurs d'événements, les établissements d'enseignement et autres producteurs de contenu en livrant des légendes et des sous-titres précis et rentables pour le contenu en direct et pré-enregistré qu'il est facilement possible de réutiliser dans d'autres applications clients.

« Chez AI-Media, nous sommes déterminés à repousser les limites de la technologie du sous-titrage. Notre Kit d'outils LEXI est le résultat d'années de recherche et de développement, et nous sommes fiers de proposer une solution transformatrice qui améliore l'accessibilité et l'inclusivité du contenu médiatique », a déclaré James Ward, directeur des ventes chez AI-Media.

Le Kit d'outils comporte six solutions clés, chacune conçue pour répondre à différents besoins de sous-titrage, en permettant aux consommateurs de mélanger et d'assortir des éléments clés en fonction de leurs besoins professionnels. Les solutions sont compatibles avec notre série de d'encodeurs via l'iCap Cloud Network, créant l'écosystème de sous-titrage optimal.

LEXI Live Automatic Captioning : LEXI atteint systématiquement une précision sans pareil de plus de 98 % pour ses légendes en temps réel. Avec une identification du locuteur et un placement intelligent des légendes, LEXI Live Automatic Captioning est la pierre angulaire du Kit d'outils car il fournit des légendes qui rivalisent avec celles des sous-titreurs humains, pour une fraction du coût. LEXI Recorded : en accélérant le sous-titrage pour le contenu de post-production, LEXI Recorded s'intègre de manière fluide aux systèmes de gestion du contenu multimédia (SGCM), avec la garantie de délais d'exécution rapides pour la livraison des fichiers de sous-titres. Les utilisateurs peuvent sous-titrer dans plus de 30 langues, choisir parmi plusieurs formats de fichier, y compris SRT, VTT et TXT, afin de répondre à leurs besoins spécifiques, et utiliser la fonction d'API et l'automatisation pour une solution « zero-touch ». LEXI Translate : en faisant tomber les barrières linguistiques, LEXI Translate permet aux utilisateurs de traduire en direct et sans effort des légendes et des sous-titres vers et depuis plus de 50 langues, de nouvelles étant ajoutées chaque mois. Parfaite pour les réunions d'entreprise, les événements mondiaux et les diffusions de contenus multilingues, la précision de LEXI Translate garantit que les nuances importantes seront traduites avec efficacité. LEXI DR (Disaster Recovery) : ne cessez jamais d'être diffusé grâce à la solution de basculement optimal. LEXI DR permet aux utilisateurs d'héberger leurs serveurs iCap et LEXI entièrement redondants, assurant un sous-titrage ininterrompu dans les situations difficiles, comme les pannes sur le cloud ou les problèmes de connexion Internet. Fini, les légendes manquantes à cause des pannes Internet ! LEXI Local : LEXI Local fournit des légendes automatiques et en direct très sécurisées, sur site et hors du cloud, ce qui signifie une sécurité améliorée et un meilleur contrôle. LEXI Local est idéal pour toutes les organisations, comme les grandes entreprises ou les organismes publics qui ont besoin d'une sécurité accrue pour leur contenu. LEXI Library : LEXI Library archive votre contenu sous-titré, ce qui permet de le rechercher et de le consulter rapidement. Avec des autorisations personnalisables et une authentification unique (Single Sign-on), il est possible d'accéder en toute sécurité à des sous-titres horodatés en direct, en temps réel ou post-session, simplifiant ainsi le processus de transcription et de diffusion des sessions sous-titrées.

Le Kit d'outils présente une solution complète afin de maximiser les avantages du sous-titrage et de la traduction. Entièrement compatible avec les encodeurs de sous-titrage SDI et IP d'AI-Media, qui sont les meilleurs de leur catégorie, le Kit d'outils simplifie les workflows du client grâce à une interopérabilité parfaite.

Pour plus d'informations sur le Kit d'outils de sous-titrage LEXI alimenté par l'IA, rendez-vous sur www.ai-media.tv . Pour programmer une démonstration ou pour parler avec un représentant, veuillez contacter [email protected] .

À propos d'AI-Media

Fondée en Australie en 2003, la société technologique AI-Media est un leader mondial des solutions de traduction, de transcription et de sous-titrage enregistrés et en direct. La société aide les principaux diffuseurs, entreprises et organismes gouvernementaux du monde à assurer des sous-titrages de haute précision, sécurisés et rentables via sa solution de sous-titrage LEXI optimisée par l'IA. Des sous-titres LEXI sont livrés sur des millions d'écran à travers le monde grâce à la gamme d'encodeurs de sous-titrage d'AI-Media et à son réseau iCap Cloud ? le réseau de livraison de sous-titres le plus grand et le plus sécurisé au monde. À l'échelle mondiale, AI-Media livre plus de 9 millions de minutes de contenu multimédia en direct et enregistrés chaque mois. AI-Media est cotée à la bourse australienne (ASX : AIM). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.ai-media.tv .

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4763888e-6d55-490f-8749-0a5a76363f46

25 août 2023 à 11:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :