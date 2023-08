Un investissement de 6,22 M$ pour la prévention des agressions à caractère sexuel chez les jeunes





QUÉBEC, le 25 août 2023 /CNW/ - À quelques jours de la rentrée scolaire, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce une aide financière de 6,22 M$ au Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS) et aux Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) pour le déploiement d'initiatives visant à sensibiliser les élèves du secondaire au caractère inacceptable de la violence sexuelle.

Cet investissement s'inscrit en phase avec la priorité du gouvernement du Québec de lutter contre les violences sexuelles et conjugales. Les sommes seront octroyées via le programme Empreinte - Agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel, qui vise à mieux outiller les jeunes du secondaire, leurs parents ainsi que le personnel scolaire afin de prévenir la violence sexuelle et de réduire la tolérance sociale vis-à-vis de ce phénomène. Ce programme comprend six ateliers destinés aux jeunes, une formation d'une journée pour le personnel scolaire et des capsules vidéo pour les parents. Les thématiques abordées sont arrimées aux apprentissages en éducation, à savoir : 1) les agressions à caractère sexuel; 2) le consentement sexuel; 3) le dévoilement et le soutien; 4) le pouvoir d'agir des jeunes; 5) la culture de l'hypersexualisation et les stéréotypes sexuels; 6) l'exploitation sexuelle.

Citation :

« Notre gouvernement fait de la lutte contre les violences sexuelles et conjugales une priorité. Ces sommes s'ajoutent à nos nombreuses actions en la matière : implantation des bracelets antirapprochement, tribunaux spécialisés et rehaussement du financement aux maisons d'hébergement. Avec cet investissement, nous pourrons agir en prévention auprès des jeunes ; une action essentielle pour contrer ces violences. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Ce financement s'inscrit dans le cadre de l'action 4 de la Stratégie gouvernementale intégrée 2022-2027 ? Contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance (Stratégie intégrée en violence), lancée par le gouvernement du Québec et coordonnée par le Secrétariat à la condition féminine.

Le programme Empreinte a été développé et évalué par deux chercheuses du Département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal, en collaboration avec le RQCALACS.

En 2021-2022, le programme Empreinte avait rejoint plus de 35 000 jeunes, 27 000 parents et 267 membres du personnel scolaire au Québec.

Rappelons que l'organisme Info-aide violence sexuelle offre une assistance aux victimes d'agression sexuelle et à leur entourage 24 h/24, 7 j/7, partout au Québec. On peut joindre l'organisme en composant le 1 888 933-9007.

