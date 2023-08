Près de 130 000 $ pour un projet d'intégration en emploi des personnes de Rimouski-Neigette vivant avec un trouble du spectre de l'autisme





RIMOUSKI, QC, le 25 août 2023 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski, Mme Maïté Blanchette Vézina, sont fières de soutenir le projet Exploration Emploi, piloté par La Sphère de Rimouski-Neigette, grâce à l'attribution d'une aide financière de 128?590 $.

Par l'entremise du mentorat et du développement du savoir, du savoir-faire et du savoir-être des participants dans un contexte d'emploi, le projet permettra à huit jeunes de vivre une expérience valorisante et enrichissante tout en développant leur employabilité, leur autonomie et leur capacité d'intégration.

Le financement du projet Exploration Emploi provient de l'enveloppe de plus de 3,6 millions de dollars annoncée par la ministre de l'Emploi, en mai dernier, pour appuyer 30 projets visant à favoriser l'intégration durable en milieu de travail des personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA).

L'annonce d'aujourd'hui a eu lieu dans le cadre de la tournée des régions de la ministre Champagne Jourdain. Depuis mercredi, la ministre sillonne le Bas-Saint-Laurent pour visiter des entreprises innovantes aux pratiques exemplaires et pour échanger avec les gens d'affaires, notamment avec les membres du Conseil régional des partenaires du marché du travail et ceux de la Chambre de commerce et d'industrie Mont-Joli-Mitis.

« L'une de mes priorités, à titre de ministre de l'Emploi, est le maintien et l'intégration en emploi des personnes sous-représentées sur le marché du travail, comme les personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. Ce projet est une action concrète de notre gouvernement afin que ces travailleurs soient accueillis par les entreprises et puissent faire profiter tout le Québec de leurs talents. C'est une approche gagnant-gagnant, tant du côté de l'employé que de l'employeur. Un Québec inclusif est un Québec prospère! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour la population et les entreprises de notre belle région. Contribuer au développement tant social qu'économique avec ce type d'initiative n'est qu'un exemple des actions concrètes et novatrices que notre gouvernement met en place au bénéfice de tout le Québec. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, et députée de Rimouski

« Ce projet est porteur de sens pour les personnes vivant avec un TSA puisqu'il répond à un réel besoin en matière d'employabilité. Notre équipe est fière d'être la première à offrir ce service grâce au soutien financier du gouvernement du Québec! Avec cette initiative, nous désirons ouvrir la porte à d'autres organisations d'autres régions du Québec afin que les personnes autistes puissent, elles aussi, mieux comprendre et intégrer le marché du travail en étant bien encadrées et comprises avec leurs particularités. »

Marie-Claude Lapierre, directrice générale de La Sphère

La Sphère, organisme issu de la fusion du Carrefour jeunesse-emploi Rimouski-Neigette et de Action Travail Rimouski-Neigette, en 2021, pilotera le projet Exploration Emploi, en partenariat avec le Service spécialisé de main-d'oeuvre L'Élan (SSMO L'Élan). Le projet s'adresse principalement aux jeunes de 16 ans ou plus vivant avec un TSA, n'ayant pas d'expérience concrète de travail, ayant quitté l'école, que leur parcours scolaire soit terminé ou non, et étant sans emploi.

L'appel de projets visait la mise en place des projets novateurs pour que les personnes avec un TSA aient la chance de s'intégrer durablement à un emploi. L'appel s'est déroulé d'octobre 2022 à février 2023, sous la gestion de l'organisme SPHERE (Soutien à la Personne Handicapée En Route vers l'Emploi), un organisme sans but lucratif dont la mission est de faciliter l'accès à l'emploi aux personnes en situation de handicap en raison d'une condition physique, mentale ou intellectuelle particulière.

Au total, 27 projets touchant les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale, du Centre-du-Québec, de la Côte-Nord, des Laurentides, de la Montérégie, de Montréal, de Lanaudière de l'Outaouais et du Saguenay-Lac-Saint-Jean bénéficieront d'un soutien financier. Afin que l'ensemble des régions du Québec soit couvert, trois projets de portée nationale, soumis par le Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH), ont également été choisis.

