Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 141?000 $ au Rodéo Mont-Sainte-Anne





QUÉBEC, le 25 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 141?000 $ au Rodéo Mont Sainte-Anne, qui se déroule jusqu'au 27 août.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Rodéo Mont-Sainte-Anne accueille chaque année des cow-girls et des cow-boys venus de partout au Québec et au-delà de nos frontières. Avec une programmation riche et diversifiée, alliant rodéos, spectacles de musique et d'animation, cette 6e édition promet aux participantes et aux participants une ambiance électrisante.

Soulignons que cette année, en plus de l'investissement de 141?000 $, l'événement pourra compter sur une nouvelle arène de rodéos permanente dont la construction a été rendue possible grâce à un soutien financier de 172?697 $ du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Citations

«?Le Rodéo Mont-Sainte-Anne constitue une activité originale offrant aux participantes et aux participants une expérience enrichissante et divertissante. La Capitale-Nationale bénéficie de sa popularité notamment par l'effervescence qu'il crée dans la région et par les retombées qu'il génère.?»

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

«?Les festivals et les événements sont une vitrine incontournable de notre destination. Chaque année, ce sont des milliers de visiteuses et de visiteurs qui y participent générant ainsi des retombées économiques et touristiques importantes pour nos régions. Le gouvernement du Québec est fier de s'associer au succès du Rodéo Mont-Sainte-Anne, qui permet aux cow-girls et aux cow-boys de démontrer leur adresse au grand bonheur des amoureuses et amoureux du rodéo. Félicitations au comité organisateur qui a travaillé avec acharnement pour la réussite de cette édition?! J'invite le public à venir en grand nombre profiter de ces moments inédits. Bon rodéo?!?»

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

«?Assurément, ces nouvelles installations rendront cette 6e édition du Rodéo Mont-Sainte-Anne encore plus magique?! Je suis d'ailleurs toujours fière de nous voir soutenir des initiatives qui dynamisent nos régions et mettent en valeur nos couleurs. Félicitations aux organisatrices et aux organisateurs qui ont mis la main à la pâte pour faire de cet événement une réussite.?»

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

«?Cet investissement me réjouit énormément. Il témoigne de notre engagement à soutenir les événements qui font rayonner notre communauté. Le Rodéo Mont-Sainte-Anne est devenu un incontournable dans la région, une véritable tradition locale. En appuyant ainsi le rodéo, notre gouvernement assure sa pérennité. Il pourra donc continuer d'offrir, cette année encore, des moments inoubliables à nos citoyennes et citoyens et à nos visiteuses et visiteurs.?»

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, adjointe parlementaire du ministre de la Justice

Faits saillants

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide financière de 100?000 $ dans le cadre de son programme d'appui aux actions régionales?;

Le ministère du Tourisme accorde 41?000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques?;

Le MAMH a soutenu l'implantation d'une arène de rodéos permanente à hauteur de 172?697 $.

