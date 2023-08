Plus de 932 000 $ à Saint-Tite-des-Caps





SAINT-TITE-DES-CAPS, QC, le 25 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer qu'une somme de 932 446 $ a été octroyée à Municipalité de Saint-Tite-des-Caps pour la réalisation de deux projets d'infrastructures municipales d'importance.

Bâtiment des loisirs

Une part de l'aide financière a rendu possible la construction du bâtiment des loisirs de Saint-Tite-des-Caps, qui regroupe la bibliothèque municipale, la maison des jeunes et une terrasse fermée. À cet effet, une somme de 727 446 $ a été attribuée à la Municipalité par le biais du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2024.

La terrasse fermée destinée aux personnes aînées a spécifiquement bénéficié d'une aide financière de 100 000 $ par le biais du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA). Grâce à deux portes de garage vitrées et à des fenêtres autoglissantes, la terrasse fermée permet de créer une zone d'ombre afin que les aînées et aînés puissent se rassembler et socialiser tout en profitant de la lumière naturelle.

Caserne de pompiers

Une somme de plus de 105 000 $ provenant du Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) a notamment été utilisée par la Municipalité pour réaliser des travaux de rénovation et d'agrandissement à la caserne de pompiers desservant les gens de Saint-Tite-des-Caps.

Citations :

« C'est toujours une fierté pour moi de constater que notre gouvernement possède les outils pour soutenir de façon aussi diversifiée les municipalités, comme c'est le cas à Saint-Tite-des-Caps. Par le biais de cet investissement, nous avons aidé la Municipalité dans la réalisation de projets d'infrastructures importants pour la vitalité de son territoire et la qualité du milieu de vie de sa communauté. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je me réjouis à savoir que les gens de Saint-Tite-des-Caps bénéficient désormais d'un bâtiment des loisirs à la hauteur de leurs besoins et d'une caserne de pompiers sécuritaire et fonctionnelle. Je tiens d'ailleurs à remercier la Municipalité pour sa précieuse collaboration. C'est grâce à sa volonté et à ses nombreux efforts que nous pouvons aujourd'hui inaugurer d'aussi beaux projets au bénéfice des citoyennes et citoyens! »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Je suis très heureuse que ce projet rassembleur pour la communauté ait pu faire l'objet d'un appui substantiel du PRIMADA. Ce programme nous permet de soutenir la création d'environnements plus accueillants et inclusifs pour les personnes aînées et, par le fait même, d'accroître leur qualité de vie. Un centre des loisirs est un lieu qui favorise les liens transgénérationnels, dans un contexte de rencontre et d'échange. Je remercie la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps d'avoir à coeur de développer un tel milieu, qui prend en compte la richesse que constituent l'expérience, le savoir et le talent des personnes aînées. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable des Aînés

« Toute la population de Saint-Tite-Des-Caps remercie le gouvernement pour sa généreuse contribution à nos gros projets : bibliothèque, maison des jeunes, terrasse fermée et caserne de pompiers. L'aide de Québec devient l'élément déclencheur pour trouver des partenaires financiers afin d'améliorer notre municipalité et de donner des services adéquats à notre population. »

Majella Pichette, maire de Saint-Tite-des-Caps

Faits saillants :

Rappelons qu'en 2014, les gouvernements du Canada et du Québec ont signé une entente relative au transfert d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence sur une période de 10 ans. Une partie de ces fonds sont redistribués aux municipalités par l'entremise du Programme de la TECQ 2019-2024, au moyen d'enveloppes disponibles pour une durée déterminée. Ce programme est administré au Québec par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

et du Québec ont signé une entente relative au transfert d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence sur une période de 10 ans. Une partie de ces fonds sont redistribués aux municipalités par l'entremise du Programme de la TECQ 2019-2024, au moyen d'enveloppes disponibles pour une durée déterminée. Ce programme est administré au Québec par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Le financement du projet de bâtiment des loisirs provient en partie du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC), anciennement connu sous le nom de Fonds de la taxe sur l'essence. Le FDCC est une source permanente de financement fournie deux fois par an aux provinces et aux territoires, qui à leur tour distribuent ces fonds aux gouvernements locaux pour répondre à leurs priorités en matière d'infrastructures.

(FDCC), anciennement connu sous le nom de Fonds de la taxe sur l'essence. Le FDCC est une source permanente de financement fournie deux fois par an aux provinces et aux territoires, qui à leur tour distribuent ces fonds aux gouvernements locaux pour répondre à leurs priorités en matière d'infrastructures. Le PRIMADA est un programme conjoint du MAMH et du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux. Le programme vise à soutenir des initiatives contribuant au vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de petits travaux d'infrastructures et d'aménagements venant combler les besoins des personnes aînées. Ayant pris fin en mars 2023, il fait désormais place au Programme d'infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA).

Rappelons que le MAMH a mis en place le PRABAM en 2021 afin de répondre au Plan d'action pour le secteur de la construction, qui vise à maximiser les investissements en provenance du Plan québécois des infrastructures et à relancer l'économie dans le contexte où elle a durement été touchée par la pandémie. Le programme a pour objectif d'accorder une aide financière aux municipalités de 5 000 habitants et moins, soit celles disposant de moyens financiers limités, pour leur permettre de réaliser rapidement des travaux de moindre envergure à leurs bâtiments municipaux.

Liens connexes :

