Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 35 000 $ au Festival Jackalope





QUÉBEC, le 25 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 35 000 $ au Festival Jackalope, qui a lieu à Montréal jusqu'au 27 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival Jackalope accueille chaque année des athlètes de sports d'action professionnels et de la relève venus de partout au Québec et au-delà de nos frontières. Pour cette édition, plusieurs compétitions sont au programme, le tout dans une ambiance musicale alliant hip-hop, rock et funk.

Citation :

« La ville de Montréal est réputée pour ses festivals et événements enlevants. Ceux-ci font sa renommée en tant que destination touristique de choix. Je suis fière du soutien accordé par le gouvernement du Québec au Festival Jackalope, qui propose chaque année plusieurs types d'épreuves telles que les compétitions de planche à roulettes, d'escalade de bloc, de saut extrême et de breaking. Félicitations à l'équipe organisatrice, qui a réussi avec brio cette 11e édition. J'invite les visiteurs à mettre à profit leur séjour pour admirer les magnifiques artères de la métropole. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

25 août 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :