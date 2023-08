Le service de police d'Edmonton est le premier service de police de l'Ouest canadien à mettre en oeuvre NicheRMS365





EDMONTON, Alberta, 25 août 2023 /CNW/ - Niche Technology a le plaisir d'annoncer que le service de police d'Edmonton a lancé et mis en place NicheRMS365, la plus importante plateforme de système de gestion des dossiers au monde qui est utilisée par d'importants services de police en Amérique du Nord, en Australie, au Royaume-Uni et en Europe.

« La transition vers la plateforme NicheRMS365 est la plus importante transformation des activités du service de police d'Edmonton en plus d'une décennie et touche presque tous les employés », a déclaré Ron Anderson, chef de la technologie et de l'innovation au service de police d'Edmonton.

« Notre personnel a travaillé avec Niche pendant deux ans pour préparer le déploiement, et plus de 2 500 employés assermentés et civils ont suivi plus de 100 000 heures de formation sur le nouveau système. »

Selon Fiona Scrimshaw, vice-présidente, Gestion de projets à Niche Technology, les processus de formation, de mise en oeuvre et de lancement du plus puissant système de gestion des dossiers au monde n'exigeaient rien de moins qu'une gestion sérieuse du changement au sein du service de police d'Edmonton.

« J'ai travaillé avec de grands services de police partout dans le monde, et l'engagement et le dévouement des membres du service de police d'Edmonton étaient incomparables au moment de déployer la version la plus complète de NicheRMS365 », a affirmé madame Scrimshaw. « De la première ligne aux bureaux, les agents assermentés et les employés de tous les niveaux ont participé pleinement à un processus que n'importe quelle entreprise du palmarès Fortune 500 considérerait comme une transformation majeure des activités, et un énorme succès! »

La conversion du service de police d'Edmonton consistait à passer d'une version antérieure de NicheRMS, qui avait été personnalisée par le service de police d'Edmonton, à la plus récente plateforme prête à l'emploi de Niche. Cet effort s'est terminé par le lancement réussi à Edmonton en mai 2023.

« Lorsque nous sommes passés de notre ancien système de gestion des dossiers à NicheRMS365, nous avons été témoins de la migration en douceur de 15 ans de données, d'un processus d'intégration harmonieux à nos autres systèmes et à un lancement réussi qui dépasse nos plus grandes attentes », résume M. Anderson.

Maintenant que le service de police d'Edmonton est entièrement opérationnel sur NicheRMS365, la plateforme de système de gestion des dossiers de Niche Technology est utilisé par environ 53 000 agents assermentés au Canada.

À propos du service de police d'Edmonton

Le service de police d'Edmonton est un corps de police métropolitain de l'Alberta, au Canada. En tant que service moderne, le service de police d'Edmonton est déterminé à améliorer la sécurité des collectivités et à établir un équilibre entre les pratiques policières traditionnelles et les besoins sociaux grâce à des partenariats communautaires, à l'exploitation des données probantes et à une main-d'oeuvre novatrice qui reflète la ville qu'il sert.

À propos de Niche Technology et de NicheRMS365

À Niche, nous nous consacrons à améliorer l'efficacité des réponses aux demandes d'information des agents de première ligne dans les moments où chaque seconde compte. L'interface utilisateur réactive de NicheRMS365 offre une expérience utilisateur cohérente et intuitive sur les téléphones, les tablettes, les ordinateurs portatifs et les appareils bureautiques, de sorte que les membres des services n'ont qu'à s'exercer une seule fois et peuvent ensuite l'utiliser partout, sur n'importe quel appareil.

Nos clients ont récompensé cet engagement en faisant de nous le principal fournisseur de système de gestion des dossiers dans le monde, avec plus de grands services de police utilisant NicheRMS365 que nos six principaux concurrents réunis. Il s'agit de la plateforme de système de gestion des dossiers la plus configurable, performante et réputée au monde.

