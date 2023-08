La population de Saint-Tite-des-Caps bénéficiera d'un nouveau centre communautaire grâce à l'appui du gouvernement du Canada





DEC accorde 750 000 $ à la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps pour son projet de développement.

SAINT-TITE-DES-CAPS, QC, le 25 août 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les espaces publics communs sont au coeur des communautés du Canada. Ils attirent les résidents et les visiteurs, et soutiennent les entreprises et les emplois locaux. Ils constituent un important moteur pour faire progresser l'économie québécoise et pour stimuler la prospérité et le bien-être des communautés. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a mis en place le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) qui vise à soutenir les communautés, les villes et les villages à travers le Canada dans le cadre de leurs projets de développement qui soutiendront la cohésion sociale et économique et qui aideront à relancer les communautés à la suite de la pandémie.

Aujourd'hui, alors que Saint-Tite-des-Caps inaugure son nouveau centre communautaire, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, annonce une contribution non remboursable de 750 000 $ à la Municipalité pour ce projet de revitalisation. Cet appui, accordé dans le cadre du FCRC, a permis de construire le bâtiment qui accueille la bibliothèque, la maison des jeunes et la salle polyvalente. Ces nouveaux espaces, à vocation culturelle et récréative, seront accessibles et adaptés à l'ensemble de la population.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les espaces communautaires sont des lieux propices aux interactions sociales et à l'activité physique. Favoriser un meilleur accès à des installations et à des programmes récréatifs contribue au bien-être des collectivités, des familles et des individus à travers le pays. La reprise économique dépend entre autres de la vitalité des communautés locales et de leurs espaces communs.

Citations

« Ce nouveau centre communautaire est une excellente nouvelle pour la municipalité de Saint-Tite-des-Caps. L'appui de DEC témoigne de l'engagement de notre gouvernement à soutenir le développement des collectivités de toutes tailles, dans toutes les régions. Ce projet permettra de revitaliser le centre de la municipalité et de dynamiser la vie communautaire locale tout en offrant un lieu de rassemblement accessible à tous les citoyens. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« La Municipalité et tous les participants sont extrêmement heureux, c'est un projet convoité depuis 10 ans. Le gouvernement du Canada a été l'élément déclencheur avec un montant de 750 000 $ qui nous a permis de trouver des partenaires pour un projet dont le coût total s'élève à plus de 2 000 000 $. Le thème de notre conférence, L'aide gouvernementale devient l'étincelle de grands projets, trouve tout son sens dans cette belle réalisation. »

Majella Pichette, maire de Saint-Tite-des-Caps

Faits en bref

Le FCRC a été lancé en juin 2021. Un budget de 500 millions de dollars sur deux ans était alloué aux agences de développement régional du Canada (ADR), dont 107 M$ à DEC pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs au Québec. Le gouvernement du Canada maintient son engagement d'investir dans des espaces communs afin de les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimule les économies locales, crée des emplois et améliore la qualité de vie de la population. Ce financement aide les communautés à :

adapter les espaces et les biens communautaires afin qu'ils puissent être utilisés en toute sécurité conformément aux directives locales de santé publique;

aménager ou améliorer des espaces communautaires afin d'encourager les Canadiens et les Canadiennes à s'impliquer de nouveau dans leurs communautés et régions et à les explorer.



aménager ou améliorer des espaces communautaires afin d'encourager les Canadiens et les Canadiennes à s'impliquer de nouveau dans leurs communautés et régions et à les explorer.

Le FCRC a été mis en oeuvre dans le cadre du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

