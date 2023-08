Vior émet des actions à Minière Osisko en vertu de l'entente d'option sur la propriété Blondeau-Guillet





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 25 août 2023 / VIOR INC. (« Vior » ou la « Société »), (TSXV:VIO)(OTCQB:VIORF)(Francfort:VL51) est heureuse d'annoncer l'émission de 535 714 actions ordinaires à Minière Osisko inc. (« Osisko ») afin de satisfaire l'obligation de paiement du deuxième anniversaire de la convention d'option signée le 24 août 2021 et amendée le 24 août 2022 (collectivement l'« Option »), avec Osisko sur leur propriété aurifère Blondeau-Guillet dans la région de Belleterre en Abitibi-Témiscamingue, Québec (voir le communiqué de presse du 14 novembre 2022 pour plus de détails sur la transaction). L'émission des actions a été approuvée par la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») et est assujettie à une période de détention de quatre (4) mois et 1 jour.

L'Option est considérée comme une transaction entre parties liées en vertu du Règlement 61-101 - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« 61-101 ») et en vertu de la politique de la Bourse 5.9 Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières puisque Osisko est une partie liée (aux fins de 61-101) de Vior, car elle détient plus de 10 % des actions de Vior. Osisko est aussi considérée comme une personne ayant un lien de dépendance en vertu des politiques de la Bourse. Vior est exemptée des exigences d'obtenir une évaluation formelle et une approbation des actionnaires minoritaires en vertu de 61-101. Vior est exempté d'une évaluation formelle en vertu de l'article 5.4 de 61-101 en se fiant sur les articles 5.5 (a) et (b) de 61-101 car la contrepartie payable à la partie liée en vertu des ententes ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière, de plus aucun titre de Vior n'est inscrit à la cote d'une bourse ou d'un marché prescrits. Enfin, Vior est exemptée d'obtenir l'approbation des actionnaires minoritaires en vertu de l'article 5.6 de 61-101 en se fiant sur l'article 5.7 (b) de 61-101 car la contrepartie payable à la partie liée en vertu des ententes ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière.

Immédiatement suivant cette émission d'actions, Osisko détiendra environ 14,09 % des actions ordinaires émises et en circulation de Vior sur une base non diluée et environ 14,89 % sur une base partiellement diluée en présumant l'exercice de tous les bons de souscription détenus par Osisko.

À propos de Vior Inc.

Vior est une société d'exploration minière junior basée au Québec dont la stratégie d'entreprise est de générer, d'explorer et de développer des projets de haute qualité dans des juridictions minières éprouvées et favorables en Amérique du Nord. Au fil des ans, la direction et l'équipe technique de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements aurifères et de nombreux prospects de haute qualité. Actuellement, Vior fait avancer rapidement trois projets à l'échelle d'un district au Québec, incluant le projet Belleterre Or, le projet Belleterre Minéraux Critiques (Lithium) et le projet Skyfall Nickel.

