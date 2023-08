Québec dévoile le nom du fournisseur qui mettra en place le Dossier de santé numérique





QUÉBEC, le 25 août 2023 /CNW/ - Une étape majeure vient d'être franchie dans la mise en place du Dossier de santé numérique, alors que le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonçait aujourd'hui qu'Epic Systems Corporation a été retenue pour la mise en oeuvre du projet, à la suite d'un appel d'offres. Forte de plusieurs expériences réussies en déploiement de projets d'envergure en santé et services sociaux, cette entreprise fait partie des leaders mondiaux dans le marché de solutions numériques dans le domaine de la santé.

Pour le patient

Rappelons que l'apport des technologies de l'information constitue l'un des quatre piliers du Plan santé et que le Dossier de santé numérique est l'un des projets phares du Plan. Cette annonce est donc une étape importante vers l'offre d'un dossier de santé entièrement numérique à chaque Québécoise et Québécois. Ce service améliorera par ailleurs l'expérience patient en la rendant plus fluide et plus transparente.

Pour le personnel

Cette nouvelle solution technologique facilitera assurément le travail du personnel en réduisant la paperasse et le fardeau bureaucratique. En allégeant les tâches des professionnels et des professionnelles de la santé, elle contribuera également à faire de notre réseau de la santé un employeur de choix.

Déploiement

Rappelons que la solution retenue sera d'abord déployée, à l'intérieur de deux ans, dans deux établissements, soit le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal et le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec . Ces établissements ont été sélectionnés en raison de leur expertise, de leur leadership technologique et de l'engagement de leurs équipes dans le projet. Ces projets vitrines seront l'occasion d'implanter localement un dossier santé numérique dans une approche agile. Si l'implantation est concluante, cette solution pourra être étendue à l'ensemble du Québec.

Citation :

« Je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui le fournisseur de la solution du Dossier de santé numérique, un élément phare du Plan santé. C'est un grand pas en avant dans la réalisation de nos engagements et dans notre démarche visant à rendre le système de santé plus performant, à améliorer l'expérience patient et pour devenir un employeur plus attractif. Cette transformation innovante fera gagner un temps précieux à tout le monde. En plus de faciliter la fluidité des soins, la population pourra, à terme, avoir un meilleur accès à ses informations de santé, et ce, de façon sécuritaire. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Les démarches de contractualisation étant en cours de finalisation, la publication des informations prévues par le règlement d'application de la Loi sur les contrats des organismes publics, incluant le montant du contrat et le nom des soumissionnaires non retenus, se fera au maximum 30 jours après la signature du contrat, soit dans les prochaines semaines.

Précisons que lors de la première étape de l'appel d'offres, six fournisseurs avaient déposé un dossier complet.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

25 août 2023 à 08:00

