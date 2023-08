/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Kateri Champagne Jourdain fera une annonce concernant un projet d'intégration en emploi des personnes de Rimouski-Neigette vivant avec un trouble du spectre de l'autisme/





QUÉBEC, le 24 août 2023 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle procédera à une annonce concernant l'attribution d'une aide financière pour soutenir un projet d'intégration en emploi des personnes de Rimouski-Neigette vivant avec un trouble du spectre de l'autisme.

Date : 25 août 2023



Heure : 10 h



Lieu : Rimouski (Le lieu sera précisé au moment de votre inscription.)

Merci de confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

À noter que la ministre Champagne Jourdain effectue actuellement une tournée des régions. Dès mercredi, elle se rendra dans des entreprises innovantes du Bas-Saint-Laurent. De plus, le jeudi 24 août, elle rencontrera les membres du Conseil régional des partenaires du marché du travail. L'objectif de cette tournée est de discuter des réalités de chaque région et des enjeux relatifs à la main-d'oeuvre et d'entendre les acteurs socioéconomiques sur les pistes de solution complémentaires.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

25 août 2023 à 07:05

