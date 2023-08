Première pelletée de terre du nouveau Pavillon Eshikatiut Tshukuminu Innu-Natukuna à Ekuanitshit





EKUANITSHIT, QC, le 25 août 2023 /CNW/ - Après tant d'années d'attente, le Conseil des Innu de Ekuanitshit est extrêmement fier d'avoir effectué hier la première pelletée de terre officialisant le début de la construction du nouveau Pavillon Eshikatiut Tshukuminu Innu-Natukuna à Ekuanitshit. L'événement s'est tenu en présence de Jean-Charles Piétacho, Chef du Conseil des Innu de Ekuanitshit, Shanice Mollen-Picard, responsable des ressources humaines au Conseil des Innu de Ekuanitshit, Noëlla Mestokosho, responsable du programme Eshikatiut Tshukuminu et membre du comité de construction du Pavillon, Georgette Mestokosho, responsable du programme Innu-Natukuna et membre du comité de construction du Pavillon, Caroline Deshaies, de l'entreprise Les Constructions Mackenzie, Imane Ouchen, Directrice de projets, Eric LeBlanc, architecte d'EVOQ Architecture, Mathieu Lévesque, ingénieur d'Ashini Consultants, ainsi que de nombreux et de nombreuses Ekuanitshinnuat.

Situé au 41, rue Tshiashinnuat, à Ekuanitshit, le Pavillon a été conçu afin de loger de façon permanente deux organismes communautaires offrant des programmes dédiés aux femmes d'Ekuanitshit : Eshikatiut Tshukuminu et Innu-Natukuna. Le programme Eshikatiut Tshukuminu, signifiant « Savoir de nos grands-mères », permet de transmettre entre les générations les savoirs artisanaux, tels que le tannage de peaux, le perlage, le tressage de raquettes, la confection de vêtements, la fabrication de mocassins, de jouets et de bijoux traditionnels. Le programme Innu-Natukuna, signifiant « Pharmacie traditionnelle », permet la transmission entre les Ekuanitshinnuat des connaissances sur la cueillette, le séchage et la transformation de plantes du territoire pour la fabrication de remèdes, onguents, infusions, sirops, pommades et savons.

« Ce nouveau bâtiment sera un pavillon culturel dont toute la communauté de Ekuanitshit pourra profiter. Il servira d'espace de production, d'éducation et de transmission des savoirs ances­traux innu. Indispensable à la perpétuité du nomadisme innu, ce nouvel espace servira particulièrement aux activités de préparation et de suivi qui entourent les voyages à l'intérieur du territoire, le Nutshimit. Il invitera à un moment de pause, permettant de pratiquer la médecine et l'ar­tisanat », explique avec fierté le Chef Jean-Charles Piétacho.

Le bâtiment, respectueux de l'environnement et valorisant l'utilisation du bois dans sa construction, mettra de l'avant les valeurs de développement durable chères à la communauté. Des oeuvres d'art réalisées par les artistes Innu Lydia Mestokosho, Louise Washaulno, Claudia Collard et Mannuella Pokue seront également intégrées à l'architecture du bâtiment et célébreront, de façon unique et originale, le talent et le savoir-faire de la communauté.

Le Conseil tient à remercier publiquement le Fonds d'initiatives autochtones IV (FIA IV), et Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) via le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) pour leur contribution au projet du Pavillon Eshikatiut Tshukuminu Innu-Natukuna.

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC se réjouit de cette première pelletée de terre. « L'appui de DEC au projet du Conseil des Innu de Ekuanitshit témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir le développement économique des collectivités de toutes tailles, dans toutes les régions. La construction du pavillon communautaire ETIN, qui servira entre autres de lieu de rassemblement, d'espace de production et de transmission des savoirs ancestraux innus, saura dynamiser la communauté. Je suis convaincue que les Ekuanitshinnuat se l'approprieront et que la qualité de vie s'en trouvera améliorée. Bravo pour ce projet emballant pour le développement d'Ekuanitshit! »

Le Pavillon a été conçu par les firmes EVOQ Architecture et Ashini Consultants en intégrant un processus de co-création. Le programme, le plan et la conception du bâtiment ont été développés à la suite de consultations avec la communauté et les membres des deux groupes qui l'occuperont. L'équipe de professionnels d'EVOQ et d'Ashini est dédiée, depuis de nombreuses années, à supporter les communautés des Premières Nations dans le développement de leurs infrastructures. Le nouveau bâtiment sera construit par l'entrepreneur Les Constructions Mackenzie et son inauguration est prévue pour l'automne 2024.

À propos du Conseil des Innu de Ekuanitshit

Le Conseil joue le rôle de représentant de la communauté de Ekuanitshit. Il en administre les affaires, adopte les budgets et vote les crédits nécessaires à l'administration générale de la communauté. Depuis sa création en 1963, le Conseil des Innu de Ekuanitshit se fait un devoir d'offrir des services de qualité répondant aux besoins de ses membres et de respecter les obligations qui lui sont dévolues en rapport avec la communauté. Ayant à coeur le souci de défendre les droits et les intérêts des Ekuanitshinnuat, ses actions se concrétisent par l'adoption de règlements et de résolutions tenues lors de réunions régulières du Conseil.

SOURCE Conseil des Innu de Ekuanitshit

25 août 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :