La Coalition pour le contrôle des armes réagit au reportage de Bloomberg qui met en lumière le rôle des armes à feu américaines importées légalement dans les crimes au Canada et les tactiques du lobby des armes à feu





TORONTO, le 25 août 2023 /CNW/ - Une nouvelle analyse des données sur la criminalité et le commerce des États-Unis, du Canada et des Nations Unies par les journalistes d'enquête David Kocieniewski, Natalie Obiko et Eric Fan de Bloomberg News révèle que des « politiques ressemblant à celles de la NRA (National Rifle Association) ont transformé la culture canadienne des armes à feu et que les fusillades ont augmenté de 869 % ». Ces constatations renforcent les recherches antérieures et les mises en garde de la Coalition pour le contrôle des armes selon lesquelles, malgré les solides données de santé publique à l'appui des mesures visant à réduire le risque que les armes à feu soient utilisées à mauvais escient, le lobby des armes à feu au Canada exerce une influence disproportionnée sur l'élaboration de politiques.

L'analyse des journalistes fournit de nouvelles données importantes. L'article révèle que « des documents confidentiels, des demandes de renseignements du public et des divulgations parlementaires indiquent que les responsables de l'application de la loi et les décideurs canadiens ont souvent sous-estimé le rôle que jouent les armes importées légalement dans les crimes. Les données du Centre national de dépistage des armes à feu du Canada, par exemple, montrent que la moitié des armes à feu qu'il a retrouvées en 2022 étaient des armes que les autorités appellent "d'origine nationale". Ce terme signifie en fait que la plupart d'entre elles ont été importées légalement parce que le Canada fabrique peu d'armes à feu. »

La recherche dans le reportage de Bloomberg News montre également que « par habitant, le Canada est maintenant le plus gros acheteur étranger d'armes à tir rapide américaines ». Elle fournit des données sur l'appétit croissant pour les armes à feu au Canada et sur le fait que les crimes liés aux armes à feu ont plus que doublé.

L'article expose le travail complexe et influent sur le plan politique des fabricants d'armes à feu basés aux États-Unis et de la National Rifle Association qui travaille aux côtés du lobby canadien des armes à feu. De plus, la recherche des journalistes révèle qu'entre 2017 et 2021, sur les 25 000 armes à feu criminelles canadiennes retracées par le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives des États-Unis, une sur trois avait été légalement importée des États-Unis. En juillet 2023, un autre article de Bloomberg News dans le cadre d'un reportage d'enquête avait révélé comment les États-Unis favorisent les exportations d'armes à feu et alimentent la violence dans le monde.

L'analyse préoccupante renforce les conclusions de la recherche menée par la Coalition pour le contrôle des armes, qui dirige les efforts à l'échelle nationale pour réduire la violence armée depuis plus de 30 ans. Appuyée par plus de 200 organisations, la Coalition avait pris la parole lors de la Commission des pertes massives et présenté des éléments de preuve soulignant l'importance de réglementer les armes à feu pour freiner le commerce illégal et la mauvaise utilisation des armes à feu.

Bon nombre des recommandations de la Commission sont reflétées dans le projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois et d'autres textes en conséquence (armes à feu), dont le Sénat est actuellement saisi. Le projet de loi C-21 définit et interdit les armes semi-automatiques de type militaire, interdit l'importation, la vente et le transfert d'armes de poing, réduit le risque que des personnes dangereuses aient accès à des armes à feu et améliore les contrôles des importations et aux frontières.

L'article présente de nouvelles données nationales et provinciales sur les armes à feu et elles font écho aux recherches de la Coalition pour le contrôle des armes qui montrent que la violence armée n'est pas seulement un problème urbain. Selon les journalistes, « au cours des deux dernières décennies, le volume annuel des importations au Canada d'armes à feu semi-automatiques de fabrication américaine a presque décuplé. Le taux annuel de fusillades par habitant au pays, les incidents que l'on appelle "décharge d'une arme à feu avec intention", a augmenté presque de sept fois. En Saskatchewan, qui a connu la plus forte augmentation, ce taux a explosé de 35 fois depuis 2003 et est maintenant près de cinq fois plus élevé que la moyenne nationale, selon une analyse de Bloomberg des données nationales sur la criminalité. Ces tendances simultanées, plus d'armes à feu, plus de fusillades, ont alarmé les autorités canadiennes. »

L'article de Bloomberg News montre que les liens entre le Canada et le lobby américain des armes à feu sont troublants. « La NRA a aidé la Canadian Shooting Sports Association locale à mettre sur pied un organe politique pour lutter contre la règle élargie. L'organisation américaine a également encadré les membres du groupe canadien dans la défense des intérêts au niveau local pour promouvoir des candidats pro-armes aux élections de 2006 qui ont fait du chef conservateur Stephen Harper le premier ministre. »

Les journalistes de Bloomberg signalent également des tentatives récentes de lobbying. « Les groupes de plus en plus hostiles de défense des droits des armes à feu du Canada, qui se rallient aux conservateurs, disent qu'ils n'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas chassé Trudeau. »

« Nous exhortons le Sénat à tenir compte des données probantes et à accorder la priorité à la sécurité publique plutôt qu'aux passe-temps des propriétaires d'armes de poing et d'armes semi-automatiques de type militaire, a affirmé Wendy Cukier, cofondatrice de la Coalition pour le contrôle des armes. La loi proposée nous met en phase avec la plupart des pays industrialisés. Cet article souligne l'importance de contrôles stricts sur les armes à feu importées légalement et met en lumière la façon dont l'industrie des armes à feu et le lobby des armes à feu des États-Unis fonctionnent. »

25 août 2023 à 06:45

