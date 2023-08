Plus d'un million de personnes ont fui les combats au Soudan vers les pays voisins





NEW YORK, 20 August 2023 / PRN Africa / -- Alors que quelques 3.433.025 d'hommes, de femmes et d'enfants ont été déplacés à l'intérieur du pays, la crise soudanaise a poussé exactement 1.017.449 personnes à passer du Soudan aux pays voisins, beaucoup d'entre elles étant déjà aux prises avec l'impact des conflits ou des crises économiques, selon les derniers chiffres hebdomadaires publiés par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Au total, plus de 4,4 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer, selon cette agence onusienne basée à Genève.

Le détail des mouvements transfrontaliers vers les pays voisins, à savoir l'Égypte, la Libye, le Tchad, la République centrafricaine, le Soudan du Sud et l'Éthiopie, montre que 68% des arrivées recensées dans ces pays étaient des ressortissants soudanais et 32% des ressortissants étrangers et des rapatriés.

De nouveaux déplacements signalés à la suite de violents combats au Darfour

La majorité des arrivées ont été signalées au Tchad (40%), en Égypte (28%) et au Soudan du Sud (21%).

L'estimation totale actuelle des personnes récemment déplacées à travers le Soudan s'élève à 3.433.025 personnes, soit 685.657 ménages). L'évaluation actuelle de l'OIM a permis d'observer le nombre de personnes déplacées dans l'ensemble des 18 États du Soudan. Les proportions les plus élevées de personnes déplacées ont été observées dans le Nil fluvial (14%), le Nord (10%), le Sennar (8%), le Nil blanc (8%) et le Darfour Nord (8%).

Selon l'agence onusienne, les personnes déplacées observées étaient originaires de huit États. La majorité (2,5 millions de personnes déplacées, 74%) aurait été déplacée de l'État de Khartoum. Suivent le Darfour Nord (8 %), le Darfour Sud (7%), le Darfour Ouest (4,80%), le Darfour Central (4,28%), le Kordofan Nord (0,51%), le Kordofan Sud (0,48%) et Aj Jazirah (0,01%).

L'OIM signale plus de 4.000 nouveaux déplacements dans la ville de Nyala à la suite de « violents combats au Darfour ».

