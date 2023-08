Paludisme : le Fonds mondial s'efforce d'améliorer l'accès à des moustiquaires plus efficaces





NEW YORK, 23 August 2023 / PRN Africa / -- Le premier accord conclu par l'intermédiaire du mécanisme sera avec Vestergaard, fabricant des moustiquaires PermaNet® contre le paludisme, pour sa nouvelle moustiquaire imprégnée d'insecticide à double ingrédient actif (Dual AI). Les moustiquaires Dual AI sont plus efficaces contre les moustiques résistants à l'insecticide que les moustiquaires conventionnelles.

Ce mécanisme financier utilise des engagements de marché avancés pour favoriser un accès plus abordable à des produits de santé dont la qualité est garantie et accélérer l'introduction de produits de santé à plus grande échelle.

Garantir des prix durables

« Le mécanisme de financement renouvelable contribuera à accélérer l'accès abordable à des produits de santé plus efficaces pour les personnes vivant dans les communautés les plus pauvres du monde », a déclaré Peter Sands, Directeur exécutif du Fonds mondial. Ce mécanisme nous aidera également à réagir encore plus rapidement aux futures crises sanitaires, y compris les pandémies ».

En mettant en oeuvre un modèle opérationnel innovant, le Fonds mondial vise à garantir des prix durables pour un ensemble de spécifications couramment utilisées pour les moustiquaires Dual AI, qui soient comparables aux moustiquaires existantes. Cela permettra aux pays d'étendre la couverture des moustiquaires Dual AI malgré des budgets limités.

Le fonds renouvelable du Fonds mondial a été créé grâce à un engagement initial de 100 millions de dollars de la Fondation Bill et Melinda Gates.

En s'appuyant sur le mécanisme de financement renouvelable, le modèle opérationnel innovant réduira la complexité de la production et améliorera la réactivité. Ce qui permettra de réaliser des économies supplémentaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement des moustiquaires imprégnées d'insecticide.

Pour l'utilisation de moustiquaires à base de pyréthrinoïdes et de chlorfénapyr

« Nous espérons tirer parti de la baisse des prix pour accélérer l'introduction à grande échelle des moustiquaires Dual AI afin de garantir une couverture optimale et équitable de la lutte antivectorielle dans les zones géographiques touchées », a affirmé dans un communiqué Hui Yang, Responsable des opérations d'approvisionnement au Fonds mondial.

Les moustiquaires imprégnées d'insecticide pyréthrinoïde sont largement utilisées depuis les années 1990 et sont à l'origine des progrès réalisés à ce jour dans la lutte contre le paludisme. Cependant, certaines populations de moustiques ont développé une résistance aux pyréthrinoïdes, en particulier en Afrique subsaharienne, où l'on observe la majorité des cas de paludisme. Cette résistance réduit l'efficacité des moustiquaires imprégnées d'insecticide et met en péril les gains durement acquis par les programmes de lutte contre le paludisme.

A noter qu'en mars dernier, l'Agence sanitaire mondiale de l'ONU (OMS) a publié de nouvelles recommandations concernant l'utilisation des moustiquaires Dual AI. Elle a notamment recommandé vivement l'utilisation de moustiquaires à base de pyréthrinoïdes et de chlorfénapyr pour prévenir le paludisme chez les adultes et les enfants dans les régions où les moustiques sont devenus résistants aux pyréthrinoïdes.

SOURCE Centre d'actualités de l'ONU

24 août 2023 à 12:01

